ПХГ истощились как внутри РФ, так и на континенте, что может доставить неприятности потребителям в зимний период

"Газпрому" необходимо хранить в РФ почти столько же объемов голубого топлива, чтобы россияне смогли пережить зимний сезон, сколько в настоящее время он ежедневно поставляет своему главному потребителю в Западную Европу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков.

Опрошенные эксперты назвали планы концерна по наращиванию запасов газа в отечественных подземных хранилищах угрозой для рынка и потребителей Старого Света.

По данным издания, российскому монополисту для успешной работы в ходе отопительного сезона нужно закачать в ПГХ примерно 80% от объема, равного ежедневному экспорту в Западную Европу.

У компании есть всего два месяца, чтобы довести свои истощенные запасы до рекордного уровня, который ему необходим.

Расчеты, основанные на данных "Газпрома", посылают тревожный сигнал Европе. Континенту не хватает времени для увеличения собственных буферных запасов перед отопительным сезоном, поскольку страны от Великобритании до Испании и Германии уже борются с энергетической инфляцией из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию, говорится в публикации.

Собеседники агентства выразили уверенность, что рекордные показатели в итоге "Газпромом" будут достигнуты.

Отмечается, что цены на газ в Европе изо дня в день бьют рекорды. Запасы в регионе находятся на самом низком уровне за последние 10 лет – суровая зима привела к истощению хранилищ. Увеличить их было непросто, т.к. Россия ограничивала поставки по трубопроводам и грузы сжиженного топлива направлялись в Азию.

РФ о является крупнейшим поставщиком газа в Европу, при этом, подчеркивается в статье, она сама выступает крупным потребителем сырья. Страна стремится к рекордным 72,6 млрд куб внутренних запасов к 1 ноября, что почти вдвое превышает уровень конца июня, констатирует Bloomberg.

Напомним, в августе стало известно о существующей угрозе дефицита голубого топлива в России. Такое возможно, если "Газпром" сорвет планы по заполнению домашних хранилищ. Данный вопрос обсуждался на совещании у замминистра энергетики Евгения Грабчака, сообщали "Известия".

