"Фортуне" осталось проложить менее 3 километров до завершения

Барже "Фортуна" остается проложить меньше трех тысяч метров до завершения работ по укладке второй нитки газопровода "Северный поток – 2". Как отмечает источник, при благоприятных погодных условиях трубоукладчик уже закончит 5-6 сентября, после чего переключится на сварку "золотого шва" – для этого понадобится несколько дней.

По информации навигационного портала, вечером 3 сентября "Фортуне" осталось пройти отрезок длиной менее чем в три километра в экономической зоне Германии в водах Балтийского моря. Журналисты EADaily полагают, что уже в начале следующей недели строительство будет завершено.

Однако, указывает СМИ, для того, чтобы уложиться в обозначенной срок, требуется хорошая погода и скорость в 1,2-1,3 километра в сутки. После этого "Фортуна" примет на борт оба конца газопровода для сварочных работ.

Первая нить была достроена в начале лета 2021 года. В настоящее время проводятся пусконаладочные работы. По прогнозам самого "Газпрома", до начала следующего года в Германию пустят свыше пяти с половиной миллиардов кубов газа. Вторая нить же будет запущена не раньше чем через четыре месяца.

Холодный зимний сезон в странах вынудил ЕС увеличить потребление энергоресурсов. Итогом стало опустение хранилищ – за двухмесячный период уровень голубого топлива снизился до 67%. При этом поставщики не стремятся повысить экспорт, перенаправляя потоки в азиатском и южноамериканском направлениях. "Газпром" вместе с Баку и Алжиром смогли реализовать в Европу дополнительные объемы, сравнимые с прошлогодними европейскими показателями, однако их хватило лишь на компенсацию сокращения поставок сжиженного природного газа, отмечает EADaily.