В США поразились успехом России после попытки Запада задушить экономику санкциями

В США поразились успехом России после попытки Запада задушить экономику санкциями
Фото: Yu Changjun/Sipa Asia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
За последние года страна проделала большой путь

Россия стала крупнейшим экспортером зерна в мире. Такого успеха стране удалось достичь благодаря трудной работе в последние 20 лет. На это обратили внимание журналисты Financial Times, которых очень удивили достижения РФ. 

Эксперты указали на то, что в таких регионах, как Южная Америка, Африка и Евразии, Россия лидирует по поставкам сельскохозяйственной продукции. По словам автором материала, Москва не только добивается крупных дипломатических побед, но и создает новые рынки. Более того, Россия сократила зависимость от нефти благодаря экспорту зерна. 

После воссоединения Крыма с Россией на нашу страну наложил санкции коллективный Запад. Однако попытка задушить экономику только подстегнула отечественных производителей, указывают журналисты. После объявления рестрикций в 2014-м Россия обошла США и Канаду по продажам зерна уже в 2017 году. 

При этом в мире растет спрос на сельскохозяйственную продукцию, который Россия в силах удовлетворить. У РФ, отмечает издание, есть все необходимое – земля, вода, железные дороги и порты. 

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
Настоящий ОДЕССИТ
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Пора России открывать свою биржу по продаже зерна.
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