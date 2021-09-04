За последние года страна проделала большой путь

Россия стала крупнейшим экспортером зерна в мире. Такого успеха стране удалось достичь благодаря трудной работе в последние 20 лет. На это обратили внимание журналисты Financial Times, которых очень удивили достижения РФ.

Эксперты указали на то, что в таких регионах, как Южная Америка, Африка и Евразии, Россия лидирует по поставкам сельскохозяйственной продукции. По словам автором материала, Москва не только добивается крупных дипломатических побед, но и создает новые рынки. Более того, Россия сократила зависимость от нефти благодаря экспорту зерна.

После воссоединения Крыма с Россией на нашу страну наложил санкции коллективный Запад. Однако попытка задушить экономику только подстегнула отечественных производителей, указывают журналисты. После объявления рестрикций в 2014-м Россия обошла США и Канаду по продажам зерна уже в 2017 году.

При этом в мире растет спрос на сельскохозяйственную продукцию, который Россия в силах удовлетворить. У РФ, отмечает издание, есть все необходимое – земля, вода, железные дороги и порты.