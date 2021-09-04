"Газпром" спасает Европу после нелепой ошибки

"Газпром" спасает Европу после нелепой ошибки
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Европейцы сами виноваты в ситуации, в которой оказались перед новым отопительным сезоном

В России успокоили Европу, которую западные журналисты запугали сообщениями о новом плане "Газпрома" по хранилищам. 

Ранее Bloomberg предупредил Европу об угрозе из-за того, что российская компания наращивает запасы газа в своих подземных хранилищах на территории РФ. 

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков отверг обвинения агентства. Эксперт иронично напомнил, что в России, как и в Европе, бывает зима. Поэтому "Газпром" и закачивает голубое топливо в ПХГ, чтобы в отопительный сезон дополнительный спрос удовлетворять не только за счет наращивания добычи. Такой маневр удобен и выгоден. 

Юшков также объяснил, что российская компания пошла на такой шаг еще и потому, что этого в свое время не сделала Европа. Европейцы все лето не качали в свои хранилища топливо из-за высоких цен. Там полагали, что ближе к зиме стоимость газа упадет и, заполнив хранилища летом, компании потеряют в деньгах, потому что продавать газ пришлось бы уже по более низкой цене. Однако они просчитались – цены только ползут вверх. 

Теперь Европе придется каждый день зимой импортировать большой объем голубого топлива. Чтобы справиться с дополнительным спросом, "Газпром" и заполняет сейчас отечественные ПХГ. Так Россия сможет дать возможность Европе бесперебойно пережить зиму. 

Юшков также пояснил, что мнение агентства, что если бы этот газ шел сейчас в европейские хранилища, то цена бы упала, неверное. Цифры растут из-за нереального спроса на СПГ в Азии. Единственный вариант – пустить допгаз через Украину, но тогда "Газпром" потеряет доход. А вот "Северный поток – 2", когда заработает, наоборот, поможет компании заработать и покроет в Европе тот самый дополнительный спрос. 

Юшков в разговоре со "Свободной прессой" также предположил, что первая ветка "Северного потока – 2" заработает уже в сентябре. 

Напомним, уже через считанные дни труба будет достроена

Источник: "Свободная пресса" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Хорошая новость для Европы.
Пророк
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Как они не рассуждали бы,все равно наши топ компании поумнее будут., всегда найдут достойный выход из любой ситуации!!!
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