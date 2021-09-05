Наша страна не торопится делиться газом

Издание Bloomberg в одном из материалов оценило ситуацию с ценами на природный газ в мире. В материале говорится об историческом скачке – достигнут рекордный сезонный максимум, речь идет о большей части главных рынков – и это, вполне возможно, еще не конец. Цены могут продолжить идти вверх. Такое положение дел тормозит восстановление экономик пострадавших от пандемии ковида стран.



Подорожавшее голубое топливо может привести к падению доходов граждан по всему миру на фоне инфляции, многие заводы могут попросту остановить производство. Более того, в развивающихся государствах дойдет до того, что начнутся отключения электричества, что приведет к беспорядкам, не исключает издание.

Автор статьи напомнил, что цены на голубое топливо поползли вверх еще в июне, когда стало понятно, что у европейских стран не хватает запасов. При этом издание отметило, что наша страна, которая является на континенте крупнейшим поставщиком газа, не торопится делиться. Так, РФ ограничивает экспорт. В материале приводится и объяснение – мол, поставки топлива урезают из-за того, что высок спрос в самой стране, имеют место перебои в добыче газа. Не забыли упомянуть и договоренность о сокращении транзита через Незалежную.

Ранее о сложившейся в Европе ситуации высказались в "Газпроме". Европейцы сами виноваты в том, что оказались в бедственном положении.