В Стране восходящего солнца придумали хитрый ход

Заявление президента РФ Владимира Путина о будущем Курильских островов неожиданно воодушевило читателей японских СМИ, которые растиражировали новость. Речь идет об особых условиях для инвесторов, как российских, так и иностранных. Бизнесу создадут специальный режим. Об этом глава страны говорил на ВЭФ.



Японские комментаторы углядели возможность "вернуть" Курилы. Под материалами о выступлении российского лидера развернулись оживленные дискуссии. Пользователи разделились на два лагеря. Первые обрадовались планам российской стороны, отметив, что в развитии бизнеса и привлечении инвестиций нет ничего плохого. Один из комментаторов понадеялся, что русские будут покупать больше японских товаров и привыкнут к ним. Другой заявил, что это возможность для японского бизнеса "проникнуть" на Курилы и "приучить" к себе россиян. В результате появится возможность решить "территориальную проблему", расположив к себе российскую сторону.

Однако были и те, кто высказал противоположное мнение. Один из решительно настроенных пользователей придерживается мнения, что Токио не стоит инвестировать в Курильские острова. Более того, следует наказывать санкциями другие страны, которые захотят вложить деньги в развитие этих территорий.

Ранее китайское СМИ отметило, что Пекин неожиданным образом отреагировал на претензии Токио на Курильские острова.