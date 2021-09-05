Японцы увидели в словах Путина возможность заполучить Курилы

Японцы увидели в словах Путина возможность заполучить Курилы
Фото: sakhalin.gov.ru/www.globallookpress.com
В Стране восходящего солнца придумали хитрый ход

Заявление президента РФ Владимира Путина о будущем Курильских островов неожиданно воодушевило читателей японских СМИ, которые растиражировали новость. Речь идет об особых условиях для инвесторов, как российских, так и иностранных. Бизнесу создадут специальный режим. Об этом глава страны говорил на ВЭФ.

Японские комментаторы углядели возможность "вернуть" Курилы. Под материалами о выступлении российского лидера развернулись оживленные дискуссии. Пользователи разделились на два лагеря. Первые обрадовались планам российской стороны, отметив, что в развитии бизнеса и привлечении инвестиций нет ничего плохого. Один из комментаторов понадеялся, что русские будут покупать больше японских товаров и привыкнут к ним. Другой заявил, что это возможность для японского бизнеса "проникнуть" на Курилы и "приучить" к себе россиян. В результате появится возможность решить "территориальную проблему", расположив к себе российскую сторону.

Однако были и те, кто высказал противоположное мнение. Один из решительно настроенных пользователей придерживается мнения, что Токио не стоит инвестировать в Курильские острова. Более того, следует наказывать санкциями другие страны, которые захотят вложить деньги в развитие этих территорий.

Ранее китайское СМИ отметило, что Пекин неожиданным образом отреагировал на претензии Токио на Курильские острова.

Источник: ИНОСМИ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость302597
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Китай точно пойдёт на Курилы
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