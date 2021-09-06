Ближайшие годы вряд ли окажутся благополучными для большинства россиян

Такой вывод можно сделать из обнародованного Банком России проекта "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2022-24 гг."

Документ содержит несколько сценариев развития ситуации в мировой экономике, а также прогнозы, чем тот или иной из них обернется для России. За основу берется т.н. "базовый сценарий", за чем следует несколько альтернативных с жизнеутверждающими названиями: "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис". И если "базовый сценарий" худо-бедно оставляет россиянам какие-то надежды на нормализацию ситуации, то альтернативные выглядят едва ли не одним большим апокалипсисом.

Четыре "пандемических" сценария от ЦБ

Все сценарии так или иначе базируются на том или ином ходе развития пандемии.

В базовом предполагается, что стоимость барреля нефти составит около 65 долларов, а текущее инфляционное давление уменьшится к концу 2021 года. При этом, в условиях продолжающейся вакцинации населения в мире и действенности вакцин против существующих и появляющихся штаммов активное восстановление мировой экономики продолжится.

В соответствии со сценарием, темп прироста ВВП в 2021 году составит 4,0–4,5% и с 2022 года стабилизируется в диапазоне 2–3%. Во второй половине 2021 года инфляция начнет постепенно замедляться до 5,7–6,2%. В 2023 году показатель инфляции будет находиться вблизи 4%.

И все же, в ЦБ разумно предполагают, что столь идеальное развитие в условиях пандемии находится под большим вопросом. И согласно альтернативным сценариям, будущее выглядит куда более печально.

Первый альтернативный сценарий – "усиление пандемии" предполагает, что в 2022 году нефть падает до 45 долларов за баррель, а россияне постепенно снова кладут "зубы на полку". Потребление сокращается на 1,3-2,7%, а экономика теряет 16% валютной выручки и скатывается на год в рецессию. Ситуация выправляется только к 2023 году, когда нефть дорожает до 50 долларов, ВВП растет при инфляции 4,2-4,6%.

Сценарий "глобальная инфляция" предполагает более успешное развитие ситуации в мировой экономике, повышение нефтяных цен до 75 долларов за баррель и увеличение притока валюты в Россию.

Однако, проблема заключается в том, что вместе с валютой, РФ импортирует и инфляцию, которая неизбежно вырастет на фоне ускорения экономики.

Сценарий "финансовый кризис" становится фактически продолжением сценария "глобальная инфляция". Он предполагает реакцию мировых центробанков на рост цен в виде ужесточения денежно-кредитной политики. "Как следствие, – пишет ЦБ РФ, – наиболее закредитованные страны столкнутся с проблемами в обслуживании задолженности, и в I квартале 2023 года в мировой экономике начнется масштабный финансовый кризис – сопоставимый с кризисом 2008-2009 годов, с длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением".

При таком развитии событий цены на нефть падают до 40 долларов за баррель, а российская экономика переживает валютный шок, 30-процентное сокращение экспортной выручки, резкое ускорение оттока капитала и девальвацию рубля.

"В этом сценарии резкое начало финансового кризиса и сопутствующее ослабление рубля приведут не только к повышенному инфляционному давлению, но и к существенному росту рисков для финансовой стабильности", – сообщает Центробанк.





А такое возможно?

Опрошенные "Утром.ру" эксперты считают такое развитие ситуации вполне вероятным, хотя и не совсем согласны с проводимыми ЦБ аналогиями с 2008-2009 гг.

"Нельзя не признать, что уровень рисков в мировой экономике растет. Это происходит не только в развитых странах, но и очень многих развивающихся. Еще до коронакризиса наблюдалось серьезное ухудшение бюджетной дисциплины и отход от консервативных подходов к макроэкономической политики, - пояснил "Утру.ру" Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК Альфа-Капитал Владимир Брагин. – И коронакризис лишь усилил этот процесс".

С ним соглашается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

"Такое развитие ситуации вполне вероятно, причем не в 2023 году, а раньше", – считает эксперт.

По его словам, восстановление ведущих экономик мира достаточно показательно и центральные банки действительно могут начать ужесточать денежно-кредитную политику. ФРС уже заявила, что рассматривает такой вариант (возможно, до конца года ставки начнут повышаться).

"Это означает, что инвесторы станут выводить средства с развивающихся рынков в пользу развитых стран, поскольку это будет выгоднее. Отток капиталов автоматически приведет к девальвации национальных валют развивающихся рынков, росту инфляции и увеличению дисбалансов в финансовой системе страны", – резюмирует Деев.

Импорт инфляции

Эксперты не сомневаются и в том, что Россия неизбежно "импортирует" себе рост инфляции, наблюдаемый сегодня в развитых странах мира.

"Что касается импорта инфляции в Россию, то, к сожалению, из-за сильной нашей интеграции в мировую экономику, влияние будет очень серьезным, – считает Владимир Брагин. – Вариантов защиты от нее не так много, например, через маневр экспортными и импортными пошлинами, а также за счет, например, укрепления рубля. Но в этом случае в существующей экономической модели есть риск серьезно навредить российскому бизнесу, ухудшить его позиции относительно зарубежных конкурентов. Так что сильно ограничить импорт инфляции, к сожалению, не получится".

По мнению Артема Деева импорт инфляции в РФ также абсолютно реален. При этом, по его мнению, развитые страны, чьи валюты имеют значение для мира гораздо большее, чем рубль, пострадают намного меньше, чем развивающиеся, включая Россию.

Девальвация не за горами?

Намеки на возможную девальвацию рубля, проскакивающие в "Основных направлениях", эксперты считают вполне обоснованными.

По словам Деева, девальвация рубля практически гарантирована, причем не только в 2022-2024 годах на фоне глобального финансово-экономического кризиса, но и раньше – уже до конца этого года.

"Кризис на самом деле уже начался, просто пока протекает в вяло текущей форме. Резкое изменение ставок, денежно-кредитной политики, отток капиталов приведут к быстрому снижению курса рубля, – говорит эксперт. – Это может произойти раньше, чем прогнозирует ЦБ, поскольку дисбалансы в мировой финансовой и экономической системах накапливаются настолько быстро, что не допустить кризиса удается пока только за счет постоянного печатания денег в ЕС, США, Китае и других странах. Финансовые рынки растут, реальная экономика стагнирует и сокращается. Это не может длиться долго, поэтому кризис неизбежен и его острая фаза может начаться в любой момент".

Владимир Брагин не столь пессимистичен, как его коллега, хотя и он считает девальвацию рубля неизбежной. Впрочем, по его мнению, она не будет слишком продолжительной.

"Устойчивое ослабление рубля – далеко не очевидный сценарий, – говорит он. – Для этого необходимо, чтобы рубль был сильно переоценен в реальном выражении относительно основных мировых валют. Это происходит, например, если инфляция в РФ долго находится существенно выше инфляции в других странах, а курс при этом более или менее стабилен".

Устойчивая девальвация, по мнению Брагина, возможна в случае сильного дисбаланса бюджета, дефицита счета текущих операций, исчерпания резервов, и падения чистой инвестиционной позиции страны глубоко в отрицательную зону.

"Ничего этого в случае РФ не наблюдается даже близко, в отличие, кстати, от большого числа развивающихся экономик, – заключает эксперт. – Поэтому если ЦБ РФ удастся вернуть инфляцию под контроль, то просто не будет фундамента для устойчивого ослабления рубля".