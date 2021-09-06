В OMV сэкономили свыше 200 млн евро на строительстве "Северного потока - 2"

В OMV сэкономили свыше 200 млн евро на строительстве "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Бывший руководитель гиганта заявил, что участники проекта "очень хорошо поработали"

Расходы на возведение "Северного потока – 2" получилось сократить еще в ходе строительства трубопровода, сообщил бывший глава крупнейшей австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле, покинувший 1 сентября пост.

По словам бывшего топ-менеджера, участникам проекта удалось снизить затраты. В частности, управляющий директор компании Nord Stream AG вместе с командой "очень хорошо поработал" и смог оптимизировать затраты еще в ходе укладки магистрали. Иногда, заявил экс-руководитель австрийской компании, что-то может и дешеветь.

Таким образом Зеле ответил на вопрос журналистов, по каким причинам компания решила вложить в проект 729 млн евро место 950 миллионов. Бывший председатель правления OMV указал, что еще во время планирования самого проекта стороны определяют объем работ и затрат, закладывая в качестве буфера еще часть средств на непредвиденные расходы. Она также суммируется во время подсчета общей стоимости. 

Таким образом, на Nord Stream 2 AG австрийская компания выделила 950 миллионов евро, после чего партнеры стали уже заниматься непосредственной реализацией проекта. В итоге оператор получил более выгодные цены, чем планировал. Таким образом, стоимость затрат удалось снизить.

Топ-менеджер также дал прогноз по окончанию работ: Зеле выразил уверенность, что проект будет достроен уже на следующей неделе, разделив таким образом прогноз главы российского "Газпрома" Алексея Миллера.

Ранее эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович заявил, что после запуска "Северного потока – 2" стоимость газа в Европе немного снизится.

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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