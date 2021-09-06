Беглый советник Путина предрек Украине потерю транзита российского газа

Беглый советник Путина предрек Украине потерю транзита российского газа
Фото: Str / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Незалежную ждут тяжелые времена

На фоне завершения строительства российской газовой магистрали "Северный поток – 2" не умолкают разговоры о том, какая судьба уготована транзиту голубого топлива через украинские земли. По мнению бывшего советника российского лидера Владимира Путина, вскоре Киев лишится возможности зарабатывать на транспортировке нашего газа.

Давно сбежавший в Соединенные Штаты Америки некогда высокопоставленный российский эксперт Андрей Илларионов поделился своим мнением по поводу происходящего. Бывший советник Путина уверен, что разговоры о сохранении транзита через украинские территории являются фикцией. По его мнению, как только завершится срок текущего контракта, Украине придется забыть о своих правах на поставки российского голубого топлива.

Как известно, договор действует до 2024 года. Таким образом (если верить прогнозу Илларионова), уже через три года Незалежной предстоит серьезно перестраивать свою экономику.

Экс-советник нашего президента по вопросам экономики убежден, что Кремль давно принял решение по этой теме. При этом в оставшиеся три года объемы поставок энергетических ресурсов постепенно будут падать и в конце концов сойдут на нет, пишет "ПолитНавигатор".

К слову, недавно генерал-лейтенант украинского МВД Геннадий Москаль оценил последствия прекращения поставок российского газа. Эксперт убежден, что купить голубое топливо у других стран Киев не в состоянии.

Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Приколист
Пожаловаться Ответить
Илларионов - гений! Если этого предсказания недостаточно, он может предсказать ещё несколько вещей. Что в декабре наступит зима и будет холодно. Что "Спартак" не возьмёт первое место в Лиге чемпионов. Что в следующем году Apple выдаст очередной совершенно новый iPhone. И когда все его предсказания сбудутся, скромно улыбнуться: "Мы, гении, не ошибаемся!.."
Гость308456
Пожаловаться Ответить
Энергетика - основа экономики. Потребности Европы 470 млрд. куб.м. Падение производства газа в Норвегии и Нидерландах 30 млрд. в год. Поэтому СП-2 мало. Уже речь идет о СП-3 и СП-4. Гонять его лишних 2000 км - учите Адама Смита - на кривой член это экономике нужно. В США разрабатывается новая стратегия национальной обороны. В которой рассматриваются концепции военного и мирового триединства - США(+ЕС) Китай и РФ и отход от стратегии глобального доминирования. Экономическая стратегия США также предусматривает сокращение нахлебников на шее и повышение интеграции мировых центров силы.
1
новости партнеров

После решения Путина по Курилам японцы обвинили его в равнодушии

Москва не учла интересов Токио

Рублю предсказали девальвацию

Ближайшие годы вряд ли окажутся благополучными для большинства россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей