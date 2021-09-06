Незалежную ждут тяжелые времена

На фоне завершения строительства российской газовой магистрали "Северный поток – 2" не умолкают разговоры о том, какая судьба уготована транзиту голубого топлива через украинские земли. По мнению бывшего советника российского лидера Владимира Путина, вскоре Киев лишится возможности зарабатывать на транспортировке нашего газа.



Давно сбежавший в Соединенные Штаты Америки некогда высокопоставленный российский эксперт Андрей Илларионов поделился своим мнением по поводу происходящего. Бывший советник Путина уверен, что разговоры о сохранении транзита через украинские территории являются фикцией. По его мнению, как только завершится срок текущего контракта, Украине придется забыть о своих правах на поставки российского голубого топлива.

Как известно, договор действует до 2024 года. Таким образом (если верить прогнозу Илларионова), уже через три года Незалежной предстоит серьезно перестраивать свою экономику.

Экс-советник нашего президента по вопросам экономики убежден, что Кремль давно принял решение по этой теме. При этом в оставшиеся три года объемы поставок энергетических ресурсов постепенно будут падать и в конце концов сойдут на нет, пишет "ПолитНавигатор".

К слову, недавно генерал-лейтенант украинского МВД Геннадий Москаль оценил последствия прекращения поставок российского газа. Эксперт убежден, что купить голубое топливо у других стран Киев не в состоянии.