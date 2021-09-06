Уложена последняя труба "Северного потока-2"

Впереди пусконаладочные работы

В Балтийском море уложили последнюю трубу "Северного потока-2". Об этом со ссылкой на заявление оператора сообщает РИА "Новости".

Впереди стыковка немецкой и датской секций трубопровода, а также пусконаладочные работы. 

Газопровод полноценно заработает после прохождения сертификации в Германии. По прогнозам, все процедуры завершатся до конца 2021 года.

Бывший советник Владимира Путина ранее заявил, что после запуска "Северного потока-2" Украина может попрощаться с транзитом российского газа.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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