Впереди пусконаладочные работы

В Балтийском море уложили последнюю трубу "Северного потока-2". Об этом со ссылкой на заявление оператора сообщает РИА "Новости".

Впереди стыковка немецкой и датской секций трубопровода, а также пусконаладочные работы.

Газопровод полноценно заработает после прохождения сертификации в Германии. По прогнозам, все процедуры завершатся до конца 2021 года.

Бывший советник Владимира Путина ранее заявил, что после запуска "Северного потока-2" Украина может попрощаться с транзитом российского газа.