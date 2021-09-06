Стоимость тысячи кубометров достигла отметки в 650 долларов

Цена на газ в Европе обновила новый исторический рекорд. Как передает РИА "Новости", теперь тысяча кубометров голубого топлива обойдется в 650 долларов. При этом последнее рекордное подорожание топлива произошло 1 сентября. Тогда цена поднялась до 645 долларов.

Эксперт Сергей Колобанов считает, что такой резкий рост цен может быть связан с низким уровнем заполнения газовых хранилищ, увеличением спроса на топливо на азиатских рынках, а также с позицией западных СМИ, которые уверены, что "Газпром" искусственно ограничивает предложение, пытаясь надавить на противников запуска "Северного потока-2".

Напомним, что сегодня, 6 сентября, стало известно, что в Балтийском море уложили последнюю трубу "Северного потока-2".