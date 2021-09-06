Цена на газ в Европе достигла нового максимума после новостей о "Северном потоке-2"

Стоимость тысячи кубометров достигла отметки в 650 долларов

Цена на газ в Европе обновила новый исторический рекорд. Как передает РИА "Новости", теперь тысяча кубометров голубого топлива обойдется в 650 долларов. При этом последнее рекордное подорожание топлива произошло 1 сентября. Тогда цена поднялась до 645 долларов. 

Эксперт Сергей Колобанов считает, что такой резкий рост цен может быть связан с низким уровнем заполнения газовых хранилищ, увеличением спроса на топливо на азиатских рынках, а также с позицией западных СМИ, которые уверены, что "Газпром" искусственно ограничивает предложение, пытаясь надавить на противников запуска "Северного потока-2". 

Напомним, что сегодня, 6 сентября, стало известно, что в Балтийском море уложили последнюю трубу "Северного потока-2". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

После решения Путина по Курилам японцы обвинили его в равнодушии

Москва не учла интересов Токио

Рублю предсказали девальвацию

Ближайшие годы вряд ли окажутся благополучными для большинства россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей