"Северный поток – 2" разрушит экономику Польши – эксперт

"Северный поток – 2" разрушит экономику Польши – эксперт
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Недружественно настроенным к России странам воздастся по заслугам

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" практически готова и в ближайшие дни уже начнет работать. Ряд западных государств всеми силами чинили препятствия нашему трубопровода и не теряли надежду сорвать реализацию проекта. Однако их чаяния оказались тщетными. При этом испорченные отношения с Россией могут дорого обойтись некоторым странам. В частности, серьезно пострадает Польша.

Такое мнение высказал эксперт Сергей Колясников. Блогер отметил, что введение энергетических коммуникаций в эксплуатацию может лишить польское государство транзита. Разумеется, такие колоссальные финансовые потери нанесут серьезный удар по экономике этого европейского государства.

Такое развитие событий можно назвать праведным возмездием. Варшава долгое время пыталась подпортить жизнь энергетическому гиганту "Газпрому", напоминает в своем телеграм-канале эксперт. Благодаря усилиям поляков на 50% ограничили заполнение трубопровода OPAL. Потом местная госкомпания отказалась от долгосрочных контрактов с "Газпромом". Разумеется, такие выкрутасы не могли вечно оставаться безнаказанными.

"С запуском "Северного потока – 2" Польша может лишиться транзита вообще", – делится своим мнением Колясников.

Таким образом, наша газовая магистраль способна нанести удар по странам, из которых постоянно доносятся антироссийские призывы: по Украине и Польше.

Напомним, вчера, 6 сентября, была уложена последняя труба новой отечественной энергетической коммуникации. Дело осталось за пусконаладочными работами.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость307891
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Гость308133
Смотря на чём держится экономика. Если на спекуляциях газом, то - да.
СПЕКУЛЯЦИЯ ГАЗОМ ЗДЕСЬ НЕ ПРИ ЧЁМ. ВСЕ ВЕДУЩИЕ ЭКОНОМИКИ МИРА СИДЯТ НА ГАЗОВОЙ ИГЛЕ. НЕ БУДЕТ ГАЗА, РУХНУТ ЭКОНОМИКИ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА, И НЕ ТОЛЬКО ВЕДУЩИХ. КАМЕННЫЙ ВЕК БУДЕТ. А РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕДПОЛАГАЮТ ТОРГОВЛЮ ПО СВОИМ ЦЕНАМ, КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЕТ ПРОДАВЕЦ. НЕ ХОЧЕШЬ? НЕ БЕРИ! ВЫ САМИ В 90 ГОДЫ ПРОТАЛКИВАЛИ ЭТУ <цензура>. А СЕЙЧАС, КОГДА ХВОСТ ВАМ КАПИТАЛИСТАМ ПО ПРИЖАЛИ, ВКЛЮЧАЕТЕ ЗАДНЮЮ. ВОТ ВАМ И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ УКЛАД ЖИЗНИ. СПЕКУЛЯЦИЯ ЗДЕСЬ НЕ ПРИ ЧЁМ. А ИНАЧЕ БЫ РОССИЯ СТАЛА ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ВСЕ КОНТРАКТЫ ПО ГАЗУ (640 ДОЛЛАРОВ ЗА 1000 КУБОВ)
Гость307891
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Гость307700
Коллега, все так и есть. мир уходит от углеводродной энергетики. сейчас тупое ворьё из россии пожинает последние плоды в виде бабла за газ и нефть. но век нефтегаза не долог.
это давно поняли в ОАЭ например и тихо, мирно слезли с нефтяной иглы.
в рашке про слезание орут лет 15 а воз и ныне там
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ВЕК МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ ДОЛГИМ. НО! УВЕРЯЮ ВАС НЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ОН ЗАКОНЧИТСЯ. УЧИТЫВАЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ , ЧТО БУДЕТ ТЕПЛО. А СОВСЕМ НАОБОРОТ ,КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЛЮСА СДВИНУТСЯ .И ТАМ ГДЕ БЫЛО ХОЛОДНО(СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, БУДЕТ ТЕПЛО, А ВОТ ТАМ ГДЕ ТЕПЛО НАСТУПИТ ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА. И ВАША ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ПРИКАЖЕТ ДОЛГО ЖИТЬ. ТАК ЧТО ВЕК НЕФТИ И ГАЗА БУДЕТ ЕЩЁ ОЧЕНЬ ДОЛГО ЖИТЬ , НУ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ.
Гость307891
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И ЭТО ПРАВИЛЬНО! НЕ РУБИ <цензура>, НА КОТОРОМ СИДИШЬ! НЕ БЕЙ ПО РУКЕ, КОРМЯЩЕЙ ТЕБЯ! РУСОФОБСКИМ СТРАНАМ ПО ДЕЛОМ ВОЗДАЁТСЯ!
Гость308247
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Ну поленья если честно совсем не жалко, хрен с ними пусть американскую соску сосут, нам о своей выгоде думать нужно а на остальных плевать как это делает запад.
Алекс
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Гость307147
Пшекам И бандерлогам - еврейский обрезок.
и ещё <цензура>... от мертвого осла
Гость307858
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Польша в отличии от Украины не владеет трубой и не получает за сам транзит. Польша собирает дань за то что труба на их территории. На сколько я помню, там сумма не запредельная. Менее сотни миллионов в год. Будет идти газ, не будет платить все равно придется.
Вот предыдущему писателю отвечу. Рано вы хороните нефтегазовый комплекс. Очень рано. Даже если лет так через 50 сократится энергетическое использование газа, то химическое никуда не денется. Пластмассы делают не из нефти, а из газа. Из газа делают все, кроме смазки и ту просто выгодней из нефти.
Гость307700
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Шаман
Экономика это люди: врачи, учителя, инженеры, рабочие и тд. И все эти люди прибывают в Польшу из осколков СССР. А газ да полезный ресурс, но он не навсегда, войдут в строй более экономичные генераторы, откроют новые способы получения энергии, сократят потери, все это улучшит экономику и ослабит зависимость от цен на иностранные энергоносители. У Польши нормальное сытое будущее.
А будущее у загрязненного Таймыра, где не растет даже ягель - скрепу сосать.
Коллега, все так и есть. мир уходит от углеводродной энергетики. сейчас тупое ворьё из россии пожинает последние плоды в виде бабла за газ и нефть. но век нефтегаза не долог.
это давно поняли в ОАЭ например и тихо, мирно слезли с нефтяной иглы.
в рашке про слезание орут лет 15 а воз и ныне там
Гость308133
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Смотря на чём держится экономика. Если на спекуляциях газом, то - да.
Шаман
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Экономика это люди: врачи, учителя, инженеры, рабочие и тд. И все эти люди прибывают в Польшу из осколков СССР. А газ да полезный ресурс, но он не навсегда, войдут в строй более экономичные генераторы, откроют новые способы получения энергии, сократят потери, все это улучшит экономику и ослабит зависимость от цен на иностранные энергоносители. У Польши нормальное сытое будущее.
А будущее у загрязненного Таймыра, где не растет даже ягель - скрепу сосать.
Гость307147
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Пшекам И бандерлогам - еврейский обрезок.
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