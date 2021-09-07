Недружественно настроенным к России странам воздастся по заслугам

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" практически готова и в ближайшие дни уже начнет работать. Ряд западных государств всеми силами чинили препятствия нашему трубопровода и не теряли надежду сорвать реализацию проекта. Однако их чаяния оказались тщетными. При этом испорченные отношения с Россией могут дорого обойтись некоторым странам. В частности, серьезно пострадает Польша.



Такое мнение высказал эксперт Сергей Колясников. Блогер отметил, что введение энергетических коммуникаций в эксплуатацию может лишить польское государство транзита. Разумеется, такие колоссальные финансовые потери нанесут серьезный удар по экономике этого европейского государства.

Такое развитие событий можно назвать праведным возмездием. Варшава долгое время пыталась подпортить жизнь энергетическому гиганту "Газпрому", напоминает в своем телеграм-канале эксперт. Благодаря усилиям поляков на 50% ограничили заполнение трубопровода OPAL. Потом местная госкомпания отказалась от долгосрочных контрактов с "Газпромом". Разумеется, такие выкрутасы не могли вечно оставаться безнаказанными.

"С запуском "Северного потока – 2" Польша может лишиться транзита вообще", – делится своим мнением Колясников.

Таким образом, наша газовая магистраль способна нанести удар по странам, из которых постоянно доносятся антироссийские призывы: по Украине и Польше.

Напомним, вчера, 6 сентября, была уложена последняя труба новой отечественной энергетической коммуникации. Дело осталось за пусконаладочными работами.