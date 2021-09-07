Идеи политика сводятся к обеспечению интересов частных лиц, но не населения, считает эксперт

Новая статья главы Счетной палаты Алексея Кудрина, призвавшего в очередной раз к сокращению государственного сектора в экономике, не является чем-то новым – политик вновь тиражирует свои стремления к залоговым аукционам и Соединенным Штатам в противовес Китаю. Подобные "перцы-западники", уверен эксперт Никита Кричевский, всегда будут занимать определенную нишу в государстве.

Ранее Кудрин опубликовал статью под названием "Пора дать экономике повзрослеть", в которой снова призвал государство отпустить вожжи и ослабить регулирование в рыночной экономике. Глава Счетной палаты также призвал передать государственные корпорации в частные руки, заявив, что российские гиганты сильно зависимы от бюрократической волокиты. По словам Кудрина, власти показывают себя слабым собственником. Ситуация может повернуть в нужное русло лишь после приватизации – экономист настаивает, что госкорпорации в таком случае непременно попадут в нужные руки эффективных и мудрых собственников, а экономика будет работать куда лучше.

Кричевский напомнил, что Кудрин уже заявлял об изжившей себя рыночной модели российской экономики. Хотя, считает эксперт, воззрения сторонника приватизации сами давно покоятся на свалке истории.

Спикер выразил уверенность, что в современных реалиях сам собственник не имеет значения – будь то государство или частное лицо. Однако именно первое выступает "контролером" ценообразования – как в России, так и в Штатах с Китаем. Та же схема работает и с мировыми ценами на нефть, а также глобальными издержками, определяемые РФ, США и Саудовской Аравией.

"Ну хорошо, отдадим мы Роснефть, Сбербанк или РЖД в частные руки. Что изменится? Издержки, возможно, снизятся, что не факт, но не для того, чтобы больше платить в бюджет для обеспечения интересов граждан, а для увеличения прибыли новых акционеров", – раскритиковал идею Кудрина экономист.

Политолог Илья Гращенков полагает, что идея Кудрина приведут к завершению приватизации всей страны. Планово-рыночная экономика России работает на нужды круга заинтересованных лиц, но не страны: как считает эксперт, когда власти определяют, в какие секторы распределить ресурсы, на освоение подбираются "интересанты". В случае новой приватизационной волны они и станут владельцами государства, пишут "Новые известия".