В Незалежной пожаловались на нежелание "Газпрома" поставлять дополнительные объемы топлива через ГТСУ

Представители киевского режима никак не могут успокоиться из-за того, что российский концерн "Газпром" отказывается использовать украинскую газотранспортную систему для дополнительных поставок голубого топлива в Европу. С новыми упреками разразился в адрес нашего монополиста гендиректор оператора ГТСУ Сергей Макогон в своем "Фейсбуке".

Украинец назвал поведение "Газпрома" особенно возмутительным на фоне цен на газ в Старом Свете, изо дня в день бьющих рекорды, и недостаточных запасов сырья в подземных хранилищах на континенте. Топ-менеджер напомнил, что российский монополист в таких условиях не стал бронировать на сентябрь дополнительные транзитные мощности в объеме 15 млн куб газа в сутки.

Соответственно это приведет к уменьшению прокачки топлива через ГТСУ со 124 млн куб в сутки до 109 миллионов.

А между тем, уверяет пан Макагон, Незалежная неустанно стоит на страже европейских интересов. По его словам, оператор ГТСУ постоянно предлагает дополнительные транзитные мощности в объеме 63,7 млн куб в сутки. Однако "Газпром" не проявляет заинтересованности в наращивании поставок газа в Европу.

Пан Макогон обнаружил связь такого поведения российской компании с информацией об окончании работ по укладке труб газопровода "Северный поток – 2" и готовности транспортировать топливо по новому балтийскому маршруту уже в 2021 году.

"На самом деле "Газпром" грубо намекает, что увеличение поставок в ЕС возможно только через "Северный поток-2", – заметил украинец.

Он считает, что в ближайшей перспективе европейцев ждут большие испытания "в плане готовности противостоять давлению" Москвы и защите принципов "европейской солидарности".

Кто с кем должен солидаризироваться, пан Макогон не уточнил. Зато кто-то в комментариях под этим постом разумно предположил, что в сложившихся условиях Незалежную ожидают проблемы и с так называемым реверсом.

Напомним, накануне стало известно об окончании строительства "СП-2". Теперь на проекте остались пусконаладочные работы. Что касается цены на газ в Европе, то вчера она благополучно установила очередной рекорд – $650 за тыс. куб сырья.

