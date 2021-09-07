Киев расшифровал Европе "грубый намек" Москвы по газу

Киев расшифровал Европе "грубый намек" Москвы по газу
Фото: Bernd Wüstneck / dpa / www.globallookpress.com
В Незалежной пожаловались на нежелание "Газпрома" поставлять дополнительные объемы топлива через ГТСУ

Представители киевского режима никак не могут успокоиться из-за того, что российский концерн "Газпром" отказывается использовать украинскую газотранспортную систему для дополнительных поставок голубого топлива в Европу. С новыми упреками разразился в адрес нашего монополиста гендиректор оператора ГТСУ Сергей Макогон в своем "Фейсбуке".

Украинец назвал поведение "Газпрома" особенно возмутительным на фоне цен на газ в Старом Свете, изо дня в день бьющих рекорды, и недостаточных запасов сырья в подземных хранилищах на континенте. Топ-менеджер напомнил, что российский монополист в таких условиях не стал бронировать на сентябрь дополнительные транзитные мощности в объеме 15 млн куб газа в сутки.

Соответственно это приведет к уменьшению прокачки топлива через ГТСУ со 124 млн куб в сутки до 109 миллионов.

А между тем, уверяет пан Макагон, Незалежная неустанно стоит на страже европейских интересов. По его словам, оператор ГТСУ постоянно предлагает дополнительные транзитные мощности в объеме 63,7 млн куб в сутки. Однако "Газпром" не проявляет заинтересованности в наращивании поставок газа в Европу.

Пан Макогон обнаружил связь такого поведения российской компании с информацией об окончании работ по укладке труб газопровода "Северный поток – 2" и готовности транспортировать топливо по новому балтийскому маршруту уже в 2021 году.

"На самом деле "Газпром" грубо намекает, что увеличение поставок в ЕС возможно только через "Северный поток-2", – заметил украинец.

Он считает, что в ближайшей перспективе европейцев ждут большие испытания "в плане готовности противостоять давлению" Москвы и защите принципов "европейской солидарности".

Кто с кем должен солидаризироваться, пан Макогон не уточнил. Зато кто-то в комментариях под этим постом разумно предположил, что в сложившихся условиях Незалежную ожидают проблемы и с так называемым реверсом.

Напомним, накануне стало известно об окончании строительства "СП-2". Теперь на проекте остались пусконаладочные работы. Что касается цены на газ в Европе, то вчера она благополучно установила очередной рекорд – $650 за тыс. куб сырья.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Газопровод в Крыму подорвали украинские спецслужбы

ФСБ РФ вывела злоумышленников на чистую воду

Польша сообщила о взрывах на границе с Белоруссией

Варшава считает, что сложившаяся ситуация является наиболее напряженной за последние 30 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей