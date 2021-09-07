"Газпром" не выдержит конкуренции с газотранспортной системой Незалежной, заявили авторы

Украинская ГТС эффективнее и надежнее газотранспортной системы "Газпрома". Более того, в случае возникновения инцидента оператор Незалежной может мгновенно переключить поставки газа на одну из четырех труб, что, по мнению обозревателей издания "Сегодня", крайне раздражает Кремль.

Авторы публикации указали, что недавно немецкий суд подтвердил, что новый газопровод обязан соответствовать европейским директивам, устанавливающим разделение между производителем газа, транзитером и компанией, которая распределяет топливо.

"И здесь Украина может предложить свои услуги по управлению "Северным потоком – 2", – пишет обозреватель.

Глава украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что украинская сторона готова принять участие в конкурсе, который, по его словам, "новый владелец" может провести. Для Киева это станет еще одним источником пополнения государственного бюджета.

В настоящее время украинская сторона с помощью ряда западных государств совершает попытки "разрушения монополии" российского гиганта на газовом европейском рынке, предлагая Польше свои хранилища. Аналогичные предложения поступили от Киева прибалтийским государствам.

Авторы утверждают, что Украине сопутствуют такой фактор, как необходимость создания независимого оператора по управлению "Северным потоком – 2". Под эту роль, пишет издание "Сегодня", подходит как нельзя лучше именно украинская ГТС. Более того, подземные хранилища Незалежной регулируют "равномерность" снабжения голубым топливом, что позволяет оптимизировать нагрузку во время температурных скачков.

Макогон ранее заявил, комментируя решение европейского суда, что ГТС готова предложить свои услуги по управлению новым газопроводом.