"Единая Россия" избавила бизнес от лишних проверок

Постановление кабмина затронет около 100 тысяч предприятий

Правительство РФ продлит мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса (МСБ) на 2022 год. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе Московского финансового форума. Ранее с этой инициативой выступила "Единая Россия".

Впервые партия предложила поддержать бизнес таким способом в апреле 2020 г., когда на страну обрушилась пандемия коронавируса. Правительство согласилось с идеей и приостановило проверки, в том числе налоговые и таможенные, предприятий МСБ до конца года. Затем было принято решение сохранить мораторий на 2021-й год.

По оценке специалистов, эти меры помогли малым и средним предприятиям справиться с последствиями пандемии. Но восстанавливаться они начали только сейчас, да и коронавирус еще не побежден. Поэтому "Единая Россия" предложила продлить мораторий для субъектов МСБ всех видов отраслей еще на год, до конца 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин на Съезде партии 24 августа инициативу поддержал. Постановление правительства о снижении административной нагрузки через ограничения числа проверок уже готовится, сообщил премьер Мишустин в среду, 8 сентября.