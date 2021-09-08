В Минфине подумывают поделиться деньгами с Белоруссией

Если Минску потребуется поддержка, Москва придет на подмогу

Россия всегда с особой теплотой относится к ближайшему соседу и союзнику Белоруссии. Москва активно поддерживает это государство во всех сферах, включая финансовую. Глава профильного министерства Антон Силуанов допускает, что в ближайшее время Минск получит из нашей казны очередной денежный транш.

Высокопоставленный госслужащий обратил внимание, что в настоящее время белорусское государство переживает не лучшие времена. Республике явно не хватает денег, передает слова министра телеканал "360".

Россия не может оставить соседнюю страну в беде и при необходимости даст ей денег. При этом Силуанов особо отметил, что фокус внимания Москвы сейчас нацелен на интеграцию экономик двух государств.

К слову, недавно опытный политолог рассказал, что ждет белорусского лидера Александра Лукашенко в будущем.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Часть многоэтажки рухнула при взрыве газа в Подмосковье: есть пострадавшие

Спасатели разбирают завалы

Из-под завалов в Ногинске достали всех пострадавших: ребенок спасся чудом

По предварительной версии, жильцы легли спать, не выключив газ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1840 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей