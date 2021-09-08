Если Минску потребуется поддержка, Москва придет на подмогу

Россия всегда с особой теплотой относится к ближайшему соседу и союзнику Белоруссии. Москва активно поддерживает это государство во всех сферах, включая финансовую. Глава профильного министерства Антон Силуанов допускает, что в ближайшее время Минск получит из нашей казны очередной денежный транш.

Высокопоставленный госслужащий обратил внимание, что в настоящее время белорусское государство переживает не лучшие времена. Республике явно не хватает денег, передает слова министра телеканал "360".

Россия не может оставить соседнюю страну в беде и при необходимости даст ей денег. При этом Силуанов особо отметил, что фокус внимания Москвы сейчас нацелен на интеграцию экономик двух государств.

К слову, недавно опытный политолог рассказал, что ждет белорусского лидера Александра Лукашенко в будущем.