Bloomberg назвал дату запуска "Северного потока-2"

Bloomberg назвал дату запуска "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner / dpa / www.globallookpress.com
Топливо будет запущено в первую нитку новой балтийской магистрали "Газпрома"

"Газпром" готовится начать поставки голубого топлива по "Северному потоку-2" с 1 октября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Российский газовый гигант хочет начать поставки газа по первой нитке "Северного потока – 2" в Германию 1 октября", – цитирует агентство РИА "Новости".

Однако подчеркивается, что сроки фактического поступления сырья европейским потребителям через новую балтийскую магистраль по-прежнему будут зависеть от решения немецкого регулятора.

Напомним, 6 сентября строители отчитались о последней уложенной трубе проекта "Северный поток-2". Тогда же сообщалось, что газопровод планируется полностью запустить до конца текущего года.

Источник: Bloomberg
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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