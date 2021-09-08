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"Газпром" готовится начать поставки голубого топлива по "Северному потоку-2" с 1 октября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Российский газовый гигант хочет начать поставки газа по первой нитке "Северного потока – 2" в Германию 1 октября", – цитирует агентство РИА "Новости".
Однако подчеркивается, что сроки фактического поступления сырья европейским потребителям через новую балтийскую магистраль по-прежнему будут зависеть от решения немецкого регулятора.
Напомним, 6 сентября строители отчитались о последней уложенной трубе проекта "Северный поток-2". Тогда же сообщалось, что газопровод планируется полностью запустить до конца текущего года.
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