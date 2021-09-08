20 идей по развитию России: эффективная госслужба

Как повысить эффективность труда государственных служащих

Еще одна идея, предложенная предпринимателем-энтузиастом Дмитрием Давыдовым в 2016 году и актуальная сегодня, – о системе повышения эффективности труда государственных служащих за счет внедрения механизмов мотивации по результатам их деятельности. Для повышения заинтересованности аппарата госслужащих в реализации государственных задач и программ Дмитрий Давыдов предлагает новую модель мотивации и поощрения. По его мнению, лучшая мотивация для чиновников – повышение оплаты их труда в зависимости от его эффективности. Он предлагает в России оставить текущую заработную плату госслужащих на прежнем уровне, но при этом узаконить возможность получения ими дополнительного вознаграждения.

Мотивация государственных служащих высокого ранга



Он считает, что для этой категории госслужащих надо отталкиваться от цифры превышения фактического размера ВВП над его прогнозом. При этом, по его мнению, при расчете их бонусов необходимо исключить показатели роста, связанные с экспортом нефти и газа.

Дмитрий Давыдов предлагает средства для выплаты бонусов включить как отдельную статью в расходную часть бюджета. И, переходя к конкретике, называет примерные цифры бонусов: 7% от вышеуказанного превышения – президенту РФ, 5% от превышения – председателю правительства, 4% от превышения – руководителю администрации президента, 3% от превышения – каждому заместителю председателя правительства, 2% от превышения – каждому заместителю руководителя администрации президента, 1,5% от превышения – каждому министру правительства, 5% от превышения распределить между сотрудниками каждого министерства, чья деятельность непосредственно влияет на рост ВВП. И еще 5% от превышения распределить между другими категориями госслужащих, которые не включены в предыдущие категории, но чья деятельность также связана с ростом российского ВВП.

Кроме того, исходя из доли в ВВП страны каждого субъекта РФ, по его мнению, необходимо распределить 6% от превышения между руководителями этих субъектов, а также полномочными представителям президента в федеральных округах. А чтобы прогноз ВВП не занижался специально, Давыдов предлагает ввести его ежегодное автоматическое увеличение не менее, чем до фактических показателей за предыдущий год.

Мотивация государственных служащих, вовлеченных в фискальную политику государства



Для этой категории госслужащих предприниматель-энтузиаст считает необходимым распределить в случае поступления в бюджет дополнительных, сверх запланированной нормы, денежных средств, следующие мотивационные выплаты.

Для центрального государственного аппарата – 0,3% от сверхпоступлений – министру РФ, ответственному за план поступлений, 0,2% – руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС), 0,1% – заместителю министра РФ, ответственному за план поступлений, 0,1% – каждому заместителю руководителя ФНС, а 0,5% распределить между сотрудниками центрального аппарата ФНС.

Кроме того, по его мнению, необходимо выплачивать процент от суммы сверхпоступлений руководителям межрегиональных инспекций ФНС, управлений ФНС по субъектам РФ, межрайонных инспекций ФНС, инспекций ФНС по районам, а также иным руководящим сотрудникам инспекций ФНС. А для дополнительной мотивации непосредственных исполнителей каждому инспектору ФНС предлагается определить местный план поступлений, а за перевыполнение– отчислять 10% от сверхпоступлений.

Во избежание намеренного занижения плана по сборам налогов, по мнению Давыдова, необходимо ежегодно автоматически увеличивать план поступлений за счет добавления к нему суммы сверхпоступлений за предыдущий год. А до введения предлагаемой реформы надо зафиксировать размеры и виды налогов, чтобы в случае появления новых или увеличения ставки текущих план поступлений пропорционально корректировался в сторону увеличения. Это, считает он, позволит избежать риска ужесточения фискальной политики с целью увеличения бонусов государственных служащих.

Кроме того, он отмечает, что таможенная служба при таком подходе будет напрямую заинтересована в стопроцентной таможенной очистке грузов, поскольку от этого будет зависеть размер их премирования. По его мнению, это позволит значительно сократить размер контрабандного товара.

Мотивация государственных служащих из сельскохозяйственного комплекса и различных министерств

По аналогичной схеме Дмитрий Давыдов предлагает и систему мотивации, которая должна зависеть от превышения запланированных объемов при реализации продукции агропромышленного и животноводческого комплекса. Здесь, считает он, чтобы упростить расчеты бонусов, необходимо показатели эффективности привязать к размерам экспорта данных товаров и их продажам на внутреннем рынке. Таким образом, по его мнению, у госслужащих возникнет личная заинтересованность своевременно решать проблемы аграриев и животноводов, поскольку при такой системе доход государственных служащих будет полностью зависеть от результатов действий участников рынка.

Для того, чтобы у всех чиновников из министерства промышленности и торговли, министерства обороны, министерства сельского хозяйства, министерства здравоохранения появилась дополнительная заинтересованность в высоких показателях, курируемых ими отраслей, он предлагает привязать премиальную часть к результатам деятельности как непосредственно министерств, так и работающих для них предприятий-партнеров или организаций.

По мнению энтузиаста-предпринимателя, при такой схеме большие возможности открываются и для бизнеса, поскольку непосредственно развитие предпринимательства позволит государственному аппарату успешно использовать эффективную модель управления государством. В этом случае госаппарат будет заинтересован в повышении конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, чтобы бизнесмены, соответственно, платили больше налогов в казну. Следовательно, по его мнению, чиновники будет относиться к успешному растущему бизнесу как к индикатору оценки собственной эффективности и источнику получения вознаграждения.

Уникальная модель

Преимущества предлагаемой Давыдовым модели, по его мнению, очевидны. Государство при такой схеме не несет дополнительных расходов, поскольку бонусы госслужащим будут выплачиваться только при росте экономики. Бюджет страны серьезно увеличится, поскольку без роста поступлений чиновники не смогут получать проценты от перевыполнения плана.

Уровень доходов госслужащих, непосредственно связанных со сбором налогов, станет легальным, что сильно ударит по коррупции и теневой экономике. По его мнению, коррупция на госслужбе будет исчезнет из-за ее прямой связи с уменьшением потенциальных доходов госслужащих. Давыдов считает самым действенным механизмом тот, когда сам трудовой коллектив стремится выявить коррупционера.

При этом, уверен предприниматель-энтузиаст, недовольство граждан государственными чиновниками, демонстрирующими высокий уровень личных доходов, снизится, поскольку его источником будет официальный заработок.

Интеллектуальная элита страны, по его убеждению, будет стремиться работать в госструктурах для получения высокого легального заработка и постепенно заменит неэффективных сотрудников. А руководители этих структур будут всячески способствовать этому процессу, поскольку их личный доход будет зависеть непосредственно от эффективности работы персонала. Таким образом, государство получит очень мотивированную, сплоченную и мощную команду управленцев.

Кроме того, госаппарат в этом случае будет способствовать максимальному привлечению инвестиций в экономику страны, так как именно от количества новых прибыльных предприятий будет непосредственно зависеть заработок его сотрудников.

При реализации этой модели, считает Давыдов, государство сможет значительно увеличить зарплату госслужащих, которые прямо не влияют на рост экономики, например, врачей, военных, учителей. Также, по его мнению, станет возможным существенно увеличить выплаты тем, кто получает поддержку из государственного бюджета – пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, матерям-одиночкам и так далее.

А все чиновники, по его убеждению, будут кровно заинтересованы в повышении уровня жизни граждан, поскольку высокая покупательная способность населения простимулирует повышение активности предпринимателей, что в свою очередь станет источником повышенных доходов государства и, соответственно, получения бонусов госслужащими.