США подняли цены на российскую нефть Urals - Bloomberg

США подняли цены на российскую нефть Urals - Bloomberg
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Американцы наращивают закупку "черного золота" у РФ

Стихия на стороне России. К такому выводу пришли аналитики "Блумберга". По их оценке, стоимость российской нефти на мировом рынке идет вверх благодаря обрушившемуся на США урагану "Ида".

Как указывает агентство, стоимость нефти марки Urals достигла 7-месячного максимума. Сейчас баррель с поставками в сентябре и октябре стоит около 73 долларов, хотя до урагана цена была меньше почти на 2 доллара.

Дело в том, что "Ида" лишила США 77% объема добычи нефти в Мексиканском заливе, и американские производители вынуждены искать замену сырью на внешнем рынке. Российская же нефть по своему составу лучше всего подходит для их нефтеперерабатывающих заводов. В итоге сейчас именно Россия поставляет США половину всего "черного золота".

Повысившийся спрос обусловил и повышение цен, пишет "Блумберг". И хотя США и раньше покупали довольно значительные объемы Urals, сейчас им нужно больше. Поскольку часть добывающих платформ в Мексиканском заливе повреждена, и неизвестно, когда они выйдут на прежний уровень добычи.

Ранее европейские аналитики предупредили, что санкции в отношении Москвы не будут эффективными, поскольку весь мир зависим от российских углеводородов.

Источник: Блумберг
Николай ВИКТОРОВ
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