Глава Росатома оценил ход строительства второго энергоблока БелАЭС

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Работы по возведению второго энергоблока Белорусской АЭС выходят на финальную стадию. Как сообщил генеральный директора Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, посетив площадку Белорусской АЭС 9 сентября, готовность объекта составляет уже 87%.
В ходе визита в Белоруссию глава Росатома лично оценил текущее состояние дел по реализации проекта и провел рабочее совещание с участием заказчика, которым выступает РУП "Белорусская АЭС", и генподрядчика, который представляет Инжиниринговый дивизион Госкорпорации.
"Мы планово движемся к завершению сооружения второго энергоблока, – сказал Алексей Лихачев. – В ближайшее время завершается процесс "горячей" обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу "Физический пуск", намеченного в текущем году".
Глава Росатома особо отметил, что по мере строительства второго энергоблока, как и при строительстве блока №1, постепенно увеличивается кооперация и эффективность совместной работы российских и белорусских специалистов.
Строительство АЭС в Белоруссии ведется по российскому проекту поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. Проект БелАЭС предполагает два реактора ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт.
Это первый подобный объект в республике. Впрочем, белорусский лидер Александр Лукашенко не исключает и строительства второй АЭС, если это будет целесообразно.
"Надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива", – заявил Александр Лукашенко на совещании в Минске в июне 2021 года.
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