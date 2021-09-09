Глава Росатома оценил ход строительства второго энергоблока БелАЭС

Власти соседней республики допускают строительство еще одной атомной станции

Работы по возведению второго энергоблока Белорусской АЭС выходят на финальную стадию. Как сообщил генеральный директора Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, посетив площадку Белорусской АЭС 9 сентября, готовность объекта составляет уже 87%.

В ходе визита в Белоруссию глава Росатома лично оценил текущее состояние дел по реализации проекта и провел рабочее совещание с участием заказчика, которым выступает РУП "Белорусская АЭС", и генподрядчика, который представляет Инжиниринговый дивизион Госкорпорации.

"Мы планово движемся к завершению сооружения второго энергоблока, – сказал Алексей Лихачев. – В ближайшее время завершается процесс "горячей" обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу "Физический пуск", намеченного в текущем году".

Глава Росатома особо отметил, что по мере строительства второго энергоблока, как и при строительстве блока №1, постепенно увеличивается кооперация и эффективность совместной работы российских и белорусских специалистов.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по российскому проекту поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. Проект БелАЭС предполагает два реактора ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт.

Это первый подобный объект в республике. Впрочем, белорусский лидер Александр Лукашенко не исключает и строительства второй АЭС, если это будет целесообразно.

"Надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива", – заявил Александр Лукашенко на совещании в Минске в июне 2021 года.