По инициативе "Единой России" мораторий на проверки малого бизнеса продлен на 2022 год

Глава кабмина РФ подписал постановление

Действие моратория на плановые проверки малого бизнеса продлится до конца 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, 9 сентября.

По словам премьера, мораторий поможет малому бизнесу быстрее восстановиться после коронавирусного кризиса, поскольку предпринимателям не придется отвлекаться на проверки. При этом он подчеркнул, что данная мера не относится к компаниям и организациям, работающим на основе лицензий, использующим атомную энергию и т.п.:

"Мораторий не будет распространяться на проверки объектов, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей, тем, что отнесены к чрезвычайно высокому и к высокому риску",

– пояснил Мишустин.

О том, что решение о продлении моратория готовится, стало известно накануне во время Московского финансового форума. Ранее с данной инициативой выступила "Единая Россия". Президент РФ идею поддержал.