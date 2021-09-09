По инициативе "Единой России" мораторий на проверки малого бизнеса продлен на 2022 год

По инициативе "Единой России" мораторий на проверки малого бизнеса продлен на 2022 год
Фото: Russian Government / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Глава кабмина РФ подписал постановление

Действие моратория на плановые проверки малого бизнеса продлится до конца 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, 9 сентября.

По словам премьера, мораторий поможет малому бизнесу быстрее восстановиться после коронавирусного кризиса, поскольку предпринимателям не придется отвлекаться на проверки. При этом он подчеркнул, что данная мера не относится к компаниям и организациям, работающим на основе лицензий, использующим атомную энергию и т.п.:  

"Мораторий не будет распространяться на проверки объектов, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей, тем, что отнесены к чрезвычайно высокому и к высокому риску",

– пояснил Мишустин.

О том, что решение о продлении моратория готовится, стало известно накануне во время Московского финансового форума. Ранее с данной инициативой выступила "Единая Россия". Президент РФ идею поддержал. 

Источник: Сайт правительства РФ
Николай ВИКТОРОВ

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