У Москвы есть контрмеры на новый европейский углеродный налог

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природной охраны, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что планируемое Евросоюзом введение углеродного платежа на товары в соответствии с объемом выбросов парниковых газов на производстве является не совсем добросовестной конкуренцией.

Как отмечает источник, несколькими месяцами ранее ЕК обнародовала проект по углеродному регулированию. Целью называлось предотвращение рисков "утечек углерода". Комиссия предложила ввести в ЕС постепенный сбор на импорт для товаров, производство которых сопровождается высоким уровнем выброса СО2 – это цемент и удобрения со сталью. Меры коснутся поставок из России с оборотом, превышающим 7,5 млрд долларов.

По словам спецпредставителя президента, речь идет о "не совсем честном приеме", который требует ответных действий в рамках ВТО. Нет никаких сомнений, считает Иванов, что закон будет принят в ЕС – это одно из самых продвинутых политических объединений в экологической сфере, которое намерено задействовать свое преимущество перед остальными государствами.

Иванов также заявил, что такие же меры Европейский союз намерен ввести в авиастроительной отрасли путем налога на авиационные двигатели с выбросами СО2. Так Брюссель, с официальной позиции, пытается простимулировать авиастроительную сферу на переход к экологичным двигателям.

Однако, указал спецпредставитель президента, выбросы от воздушных судов среди общей массы составляют лишь 1 процент. Поэтому, полагает Иванов, ЕС пытается монополизировать рынок, стремясь заполонить его собственным производством (а также американским).

"Для такого случая у нас предусмотрены весьма болезненные контрмеры. Пусть попробуют. Потом будут пыль глотать", – пообещал фИванов.

В России также считают, что перспективы иска ЕС против РФ в ВТО из-за преимуществ российского производителя перед иностранными на государственных закупках весьма туманны.