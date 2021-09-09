"Газпром" резко нарастил доходы от экспорта сырья

"Газпром" резко нарастил доходы от экспорта сырья
Фото: Gazprom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Цена на голубое топливо 9 сентября установила новый рекорд, перевалив за 700 долларов за тысячу кубометров

Доходы "Газпрома" от экспорта голубого топлива в январе-июле текущего года увеличились на 84% по сравнению с аналогичным периодом 202о-го и достигли $23,6 млрд. Об этом говорится в отчете Федеральной таможенной службы, размещенном на официальном сайте.

Согласно документу, физический объем прокачки зарубежным потребителям вырос на 15% до 123,8 млрд куб. Это при том, что в середине лета концерн снизил поставки на 10%.

В среднем экспортная стоимость транспортировки сырья в июле составляла $245,1 за одну тысячу кубометров газа (в июне – $226,5, в мае – $199,7).

Отметим, что за последние недели цена на голубое топливо в Европе регулярно бьет рекорды. Не устоял он и сегодня, 9 сентября. По данным РИА "Новости", на европейском рынке стоимость газа превысила $700 за тысячу кубов.

Стоимость октябрьского фьючерса в начале торгов составляла $679, в течение дня корректировалась до 669,4, а в 17.25 (мск) достигла максимума – 700,2.

Предыдущий рекорд был побит аккурат накануне – цена контракта вчера добралась до отметки контракта добралась до уровня в $670 за тыс. куб.

Аналитики утверждают, что стоимость на голубое топливо резко растет из-за истощенных запасов в газохранилищах Старого Света вследствие холодной прошлогодней зимы год и жаркого лета в текущем сезоне. Одновременно "Газпром" не выражает желания увеличивать закачку сырья в ПХГ или увеличивать продажи на спотовом рынке из-за предстоящего запуска "Северного потока – 2", пишет издание "Свободная пресса".

Добавим, в среду, 8 сентября, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что новый балтийский российский газопровод должен вступить в строй с 1 октября.

Источник: ФТС ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Путин и Байден готовят новый саммит - СМИ

Переговоры планируется провести уже в октябре 2021 года

Лавров назвал шизофренией идею Киева провести встречу в "нормандском формате"

Шеф российской дипломатии усмотрел в такой настойчивости властей Незалежной попытки изменить Минские соглашения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей