Цена на голубое топливо 9 сентября установила новый рекорд, перевалив за 700 долларов за тысячу кубометров

Доходы "Газпрома" от экспорта голубого топлива в январе-июле текущего года увеличились на 84% по сравнению с аналогичным периодом 202о-го и достигли $23,6 млрд. Об этом говорится в отчете Федеральной таможенной службы, размещенном на официальном сайте.

Согласно документу, физический объем прокачки зарубежным потребителям вырос на 15% до 123,8 млрд куб. Это при том, что в середине лета концерн снизил поставки на 10%.

В среднем экспортная стоимость транспортировки сырья в июле составляла $245,1 за одну тысячу кубометров газа (в июне – $226,5, в мае – $199,7).

Отметим, что за последние недели цена на голубое топливо в Европе регулярно бьет рекорды. Не устоял он и сегодня, 9 сентября. По данным РИА "Новости", на европейском рынке стоимость газа превысила $700 за тысячу кубов.

Стоимость октябрьского фьючерса в начале торгов составляла $679, в течение дня корректировалась до 669,4, а в 17.25 (мск) достигла максимума – 700,2.

Предыдущий рекорд был побит аккурат накануне – цена контракта вчера добралась до отметки контракта добралась до уровня в $670 за тыс. куб.

Аналитики утверждают, что стоимость на голубое топливо резко растет из-за истощенных запасов в газохранилищах Старого Света вследствие холодной прошлогодней зимы год и жаркого лета в текущем сезоне. Одновременно "Газпром" не выражает желания увеличивать закачку сырья в ПХГ или увеличивать продажи на спотовом рынке из-за предстоящего запуска "Северного потока – 2", пишет издание "Свободная пресса".

Добавим, в среду, 8 сентября, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что новый балтийский российский газопровод должен вступить в строй с 1 октября.

