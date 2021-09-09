Эксперт сомневается в скором запуске "Северного потока - 2"

Эксперт сомневается в скором запуске "Северного потока - 2"
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
У проекта еще имеются проблемы с документацией, напомнила специалист

Вероятность запуска "Северного потока – 2" в начале октября мала. Такое мнение высказала газовый аналитик Марина Цыганкова, комментируя недавнее сообщение в СМИ.

Днем ранее Bloomberg заявил, ссылаясь на инсайдеров, что "Газпром" намерен приступить к осуществлению поставок топлива по "Северному потоку – 2" уже с 1 октября, хотя проект до сих пор нуждается в технической сертификации и страховании.

По словам Цыганковой, такое развитие событий маловероятно в реальности, если только к обозначенной дате участникам не удастся сертифицировать объект. При этом ряд представителей из экспертных кругов ранее выражали уверенность, что ратификация "Северного потока – 2" растянется на несколько месяцев и будет завершена лишь весной 2022 года.

Подобные прогнозы, указала эксперт, чаще всего оказывают участникам медвежью услугу. Рост рынка же показывает его скептическое отношение к успешному запуску магистрали в обозначенный срок.

На европейских фьючерсах стоимость газа 9 сентября превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров, побив предыдущий рекорд в 670 долларов. А еще в начале текущей недели показатель составлял 660 долларов – такая цена была зафиксирована 7 числа.

Как отмечает источник, рост цен на газ вызван низким уровнем заполненности топлива в европейских хранилищах. По косвенным признакам, дает о себе знать нежелание "Газпрома" увеличивать в Европу закачку или продажи на спотовом рынке перед запуском, как заявляют опрошенные эксперты.

Ранее сообщалось, что выручка "Газпрома" от экспорта газа достигла за год 23,6 миллиарда долларов и выросла за январь-июль практически в два раза в сравнении с прошлогодним показателем.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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