Наши соотечественники продолжают ставить рекорд за рекордом, набирая все новые потребительские кредиты

По данным исследования аналитической компании Frank RG, за прошедший август граждане набрали в банках кредитов наличными на общую сумму 646,7 млрд рублей. Это на треть превосходит показатели августа прошлого года, и является абсолютным рекордом.

"Основная новость августа на рынке кредитования - исторический рекорд по кредитам наличными. В августе этого года население заняло в банках 646,7 млрд рублей (на 32,7% больше, чем годом ранее). Впервые число кредитов наличными превысило 2 млн штук – банки выдали 2,062 млн кредитов. Средний размер кредита при этом изменился не сильно и составил 313,6 тыс. рублей", – говорится в релизе Frank RG.

Бери, сколько унесешь

Августовское оживление рынка необеспеченного кредитования последовало за затишьем в июле, отмечают аналитики Frank RG. В общей сложности банки одобрили россиянам 2,1 млн кредитов наличными, побив тем самым апрельский рекорд. По сравнению с июлем число заключенных кредитных договоров выросло на 7,5%, а объем одобренных займов – на 6,9%.

Самое интересное заключается в том, что по данным Frank RG, доля кредитов наличными в общем объеме кредитования в августе выросла до 53,1%. На автокредиты и кредиты в точках продаж пришлось 7,8% и 2,6% общего объема выданных кредитов. Объем выданных POS-кредитов (кредиты на определенные товары непосредственно в торговых точках) также находится на максимуме с начала года – 31,3 млрд рублей. Значительную долю в общем объеме выдачи кредитов составила ипотека, на которую в августе пришлось 36,6% от общего объема заимствований.

На что занимаются деньги?

Происходящее на рынке кредитования не может не вызывать беспокойства, так как видно, что россияне стремительно наращивают кредитную нагрузку на фоне стагнации доходов. Учитывая рост масштабов кредитования наличными без обеспечения, можно предположить, что заемные деньги граждане тратят на повседневные расходы, что равносильно их проеданию.

У опрошенных "Утром.ру" экономистов нет единой оценки по поводу происходящего и его возможных последствий. По словам заместителя директора Института РУССТРАТ Юрия Баранчика, рост числа кредитов в августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого был ожидаем.

"В прошлом году на потребительский спрос сильнее влиял фактор пандемии, население экономило средства, отказываясь от дорогих покупок и отдыха за рубежом, эпидемиологическая ситуация была гораздо сложнее, – пояснил он "Утру.ру". – Сейчас и население, и компании, и медики научились качественней противостоять коронавирусу, растет число граждан, получивших российскую вакцину. Это позволяет лучше контролировать ситуацию".

Кроме того, по мнению эксперта, важную роль сыграл и фактор отложенного спроса – в прошлом году не все решались отдыхать даже на территории страны, и сегодня россияне компенсировали отсутствующий прошлогодний отпуск.

"Часть затрат они возместили за счет заемных средств, - говорит Юрий Баранчик. – Также в августе граждане традиционно покупают товары для школьников и студентов, обновляют осенний офисный гардероб и делают заготовки фруктов и овощей на зиму. Поэтому расход средств увеличивается по сравнению с другими месяцами".

С большей тревогой комментирует происходящее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он акцентирует внимание на том, что сегодня речь идет о выдаче именно необеспеченных потребительских кредитов.

"Эта динамика говорит о том, что россияне все чаще пользуются заемными средствами на крупные покупки, на отдых, на обучение детей и т.д., поскольку собственных средств не хватает, – говорит Деев. – Снижение среднего размера кредита говорит о том, что население снижает потребности, старается брать деньги взаймы в меньших объемах. То есть людям не хватает своих денег на разные нужды, потому и расчет число выданных кредитов. Кроме того, сами банки, в ожидании нового увеличения ключевой ставки Центральным Банком, начали снижать ставки по кредитам, чтобы привлечь как можно больше клиентов".

Пузырь или не пузырь?

Единого ответа вопрос о том, возможен ли кризис массовых невозвратов полученных займов, у экспертов нет.

По мнению Юрия Баранчика, риск невозвратов и возникновения долгового кризиса сегодня минимален.

"По поручению регулятора, российские банки еще осенью 2019 года ужесточили требования к заемщикам, сотрудники финансовых организаций проверяют платежеспособность клиентов перед заключением договора и оформляют его на посильную для бюджета заемщика сумму", – пояснил эксперт.

Не столь оптимистичен в своих прогнозах Артем Деев. По его мнению, опасность долгового кризиса существует, в связи с чем Центральный банк уже начал говорить о необходимости охлаждения рынка потребительского кредитования.

"Возникновение ситуации, когда число неплательщиков резко вырастет, пугает и регулятора, и других участников финансового рынка, – говорит Деев. – Потому ЦБ РФ начал повышать ключевую ставку (с 4,25% в прошлом году она выросла до 6,5% сейчас)".

Напомним, что в пятницу на очередном заседании ЦБ, ставка может быть повышена до 7% – что будет означать удорожание банковских кредитов.

Реакция на это заемщиков станет важным индикатором состояния дел в сфере кредитования. Если с повышением ставки количество обращений за кредитами резко пойдет вниз, это будет означать, что население сохранило рассудок и сторонится кредитных авантюр. Если же динамика этого рынка сохранится на прежнем уровне, можно сделать вывод о том, что население уже не может жить за счет сократившихся доходов, и занимает деньги на текущее потребление. Это может стать очень плохим сигналом, указывающим на то, что кредитный кризис практически неизбежен.