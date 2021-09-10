Такой новостью поделились в "Газпроме"

Сегодня, 10 сентября, стало известно, что строительные работы на российской газовой магистрали "Северный поток – 2" полностью завершены. Радостное для всей страны известие обнародовали представители энергетического гиганта "Газпром".

На телеграм-канале российской транснациональной энергетической компании появилась публикация, согласно которой ранним утром профильные эксперты отчитались перед руководством корпорации о завершении возведения балтийского трубопровода.

О знаменательном событии в сфере международной экономики объявил лично глава правления "Газпрома" Алексей Миллер. Выдающийся бизнесмен и государственный деятель сообщил, что работы на новых российских энергетических коммуникациях были завершены в 08:45 по московскому времени.

Стоит отметить, что огромное количество недоброжелателей прикладывали максимальные усилия для того, чтобы сорвать реализацию нашего газового проекта. Ряд европейских стран под верховодством Соединенных Штатов Америки надеялись выдавить Россию с энергетического рынка Евросоюза. Однако все их потуги оказались тщетны. Наш трубопровод успешно достроен.