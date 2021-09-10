Незалежная остается на антироссийских позициях

Сегодня, 10 сентября, стало известно о том, что российская газовая магистраль "Северный поток – 2" полностью достроена. Вся наша страна празднует это знаменательное событие. Тем временем, на Украине по той же причине наступил черный день календаря. Впрочем, представители Киева заверяют, что они еще в силах сорвать реализацию нашего проекта.



По этому поводу высказался пресс-секретарь главнокомандующего Незалежной Сергей Никифоров. Труженик киевского режима напомнил: украинский лидер Владимир Зеленский всегда подчеркивал, что возглавляемое им государство никогда не прекратит противостоять российскому газопроводу.

Никифоров заявил, что киевские власти будут вставлять палки в колеса балтийскому трубопроводу "даже после начала поставок газа". Слова высокопоставленного незалежного приводит РИА "Новости".

Сообщения о достройке российской газовой магистрали всколыхнули информационное пространство по всему миру. Мнением по поводу сроков начала работы нашего трубопровода поделился руководитель энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст.

Высокопоставленный немец отметил, что рассчитывать на запуск балтийского трубопровода в начале будущего месяца не стоит. Эрнст напомнил, что российской стороне необходимо получить ряд разрешительных документов.

Напомним, "Северный поток – 2" был достроен 10 сентября примерно в 08:45 по московскому времени. Радостным известием поделились представители энергетического гиганта "Газпром".