Зеленский высказался о сотрудничестве с Китаем после скандала с "Мотор Сич"

Зеленский высказался о сотрудничестве с Китаем после скандала с "Мотор Сич"
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Киеве ждут, что китайские предприниматели вновь начнут вкладывать деньги в предприятия Незалежной

Украине нужны иностранные инвестиции, поэтому Киев приветствует, когда бизнесмены из других стран интересуются проектами в Незалежной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед участниками форума YES Brainstorming 2021 в пятницу, 10 сентября.

Китайцев на Украине тоже ждут, несмотря на историю с "Мотор Сич". Как сказал Зеленский, он в курсе, что акции предприятия перешли китайским партнерам, которые в него ранее вкладывали деньги. Но Совет нацбезопасности и обороны Украины это вовремя остановил.

"Стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью. Это касается предприятия "Мотор Сич",

– пояснил позицию Киева Зеленский. При этом он не стал скрывать: Незалежная заинтересована в укреплении сотрудничества с Китаем, в том числе в области экономики и торговли.

"Я хотел бы, чтобы украинский бизнес больше экспортировал в Китай, потому что это большой рынок. Почему нет?" – цитирует Зеленского "Интерфакс".

Ранее СНБО запретил сделку по передаче китайской компании акций украинского предприятия по производству авиадвигателей. Позже Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич". Эксперты предположили, что последствия этого решения дорого обойдутся Киеву.

Источник: YouTube
Николай ВИКТОРОВ

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