В агентстве рассказали, к чему приведет запуск, нарушающий закон ЕС

Оператор Nord Stream 2 AG может столкнуться с наказанием в случае запуска газопровода "Северного потока – 2" до сертификации оператора. Соответствующее заявление сделали представители немецкого регулятора.

Так, в Федеральном сетевом агентстве (BNA) указали, что оператору грозят санкции за преждевременный запуск проекта. В настоящее время регулятор рассматривает заявку, которая поступила от Nord Stream 2 AG.

Компания намерена пройти необходимую сертификацию в качестве независимого оператора для соответствия правилам третьего энергетического пакета Европейского союза, который устанавливает на законодательном уровне разделение организаций, осуществляющих добычу и транспортировку сырья.

В ведомстве указали, что невыполнение требований европейского законодательства на момент ввода "Северного потока – 2" в эксплуатацию грозит оператору административным наказанием.

До этого в BNA сообщали, что занимаются проверкой документов, поступивших от оператора. При этом представители агентства заявили, что не могут с точностью сообщить, сколько времени потребует этот процесс. Согласно приведенным данным, у Федерального сетевого агентства есть четырехмесячный срок на подготовку проекта постановления по заявке после осуществления полной передачи необходимой документации. После этого проект должен поступить в ЕК, которая должна прокомментировать постановление.

10 сентября "Газпром" сообщил о завершении работ по строительству "Северного потока – 2" – информация поступила еще утром.