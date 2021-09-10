Российской валюте повезло из-за нескольких факторов, считает аналитик

Очередное повышение ключевой ставки Центробанка не станет ощутимым для российской валюты. Такое мнение выразил экономист Никита Переславский.

Вероятнее всего, полагает эксперт, доллар остановится на отметке выше 72,50 рублей, а затем снова устремится за 73 руб. Если же поддержке не удастся выстоить, то котировка протестирует зону в 72,40 – за ней поджидают минимумы трехмесячной давности.

Курс доллара по состоянию на 10 сентября продолжает падать в цене – как на Мосбирже, так и на мировом рынке. Торги начались с крайне неблагоприятного гэпа – недельные минимумы остались на отметке в 72,55 рублей. Доллар же выше на 22 копейки, передает "Свободная Пресса".

На торгах суточной давности американская валюта скатилась вниз и продолжает уходить в сторону от недельного максимума. Рынок же проявил заинтересованность в конце недели торгов. Эти факторы стали решающими в формировании условия для развития отката российской валюты от локальных минимумов, указал экономист.

По словам эксперта, еще одним положительным фактором для рубля стало постепенное возвращение нефти к положительной динамике роста. Brent удалось отыграться за потери – теперь она снова устремилась к 73 долларам за баррель, отметил эксперт.

Напомним, 10 сентября Центробанк уже в пятый раз поднял ключевую ставку – теперь она составляет 6,75%. Регулятор привел в качестве объяснения факт того, что во втором квартале текущего года отечественная экономика смогла вернуться на доковидные показатели и теперь вернулась к сбалансированному росту – во время первых волн (с июля 2020 по март 2025) ставка оставалась на рекордно низком уровне в 4,25%.

Это стало следствием мягкой кредитно-денежной политики, проводимой на фоне пандемии из-за необходимости в стимулировании внутреннего спроса в условиях локдауна. Однако после того, как инфляция в России превысила четырехпроцентный уровень, Центробанк решил повысить ставку.