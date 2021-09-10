В регуляторе заявили, что беспокоиться не о чем

Сентябрьские социальные выплаты, осуществленные для лиц пенсионного возраста и военнослужащих, не затронут инфляционные процессы в России. Соответствующее заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Председатель ЦБ указала, что использование "ненефтегазовых" доходов в качестве допрасходов является неотъемлемым правилом и не провоцирует инфляционные риски, передает МИР24.

Таким образом, указала глава ЦБ, выплаты не несут никакого давления.

Как отмечает источник, речь идет о единовременной поддержке в размере 10 тысяч рублей для пенсионеров и 15 тыс. для правоохранителей. Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявлял, что для этого необходимо выделить около 500 млрд рублей.