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Сентябрьские социальные выплаты, осуществленные для лиц пенсионного возраста и военнослужащих, не затронут инфляционные процессы в России. Соответствующее заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Председатель ЦБ указала, что использование "ненефтегазовых" доходов в качестве допрасходов является неотъемлемым правилом и не провоцирует инфляционные риски, передает МИР24.
Таким образом, указала глава ЦБ, выплаты не несут никакого давления.
Как отмечает источник, речь идет о единовременной поддержке в размере 10 тысяч рублей для пенсионеров и 15 тыс. для правоохранителей. Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявлял, что для этого необходимо выделить около 500 млрд рублей.
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