Парламентарий призвала к переговорам с Москвой

В Незалежной признали, что, отказавшись от диалога с Россией, теряют деньги. С заявлением об ущербе для украинской экономики выступила депутат Рады Анна Скороход. Она отметила, что Киев, поставив крест на прямых закупках голубого топлива у нашей страны, фактически продолжает его покупать, но теперь еще и переплачивает.



Скороход напомнила, что украинская сторона закупает газ по реверсу. То есть платит за топливо, которое, к примеру, Словакия получает от России.

"…мы просто доплачиваем за транзит "туда-назад" дополнительные деньги",

– констатировала она в эфире канала "Наш" (цитата по РИА Новости).

Депутат призвала киевские власти задуматься о переговорах с Москвой по газу. Она добавила, что диалог относительно закупок топлива можно отнести к политическим вопросам и предложила, вступив в разговор с российской стороной, оценить, стоит ли вообще договариваться.

Напомним, что от прямых закупок голубого топлива у России Украина отказалась еще в 2015 году.

Ранее на фоне известий о завершении строительства "Северного потока – 2" в Незалежной пообещали продолжить борьбу против газопровода. Эксперт спрогнозировал возможные действия украинской стороны – он не исключил, что в Донбассе могут устроить провокацию, дабы помешать работе "Северного потока – 2".