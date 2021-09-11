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В Незалежной признали, что, отказавшись от диалога с Россией,
теряют деньги. С заявлением об ущербе для украинской экономики выступила
депутат Рады Анна Скороход. Она отметила, что Киев, поставив крест на прямых
закупках голубого топлива у нашей страны, фактически продолжает его покупать,
но теперь еще и переплачивает.
Скороход напомнила, что украинская сторона закупает газ по реверсу. То есть платит за топливо, которое, к примеру, Словакия получает от России.
"…мы просто доплачиваем за транзит "туда-назад" дополнительные деньги",
– констатировала она в эфире канала "Наш" (цитата по РИА Новости).
Депутат призвала киевские власти задуматься о переговорах с Москвой по газу. Она добавила, что диалог относительно закупок топлива можно отнести к политическим вопросам и предложила, вступив в разговор с российской стороной, оценить, стоит ли вообще договариваться.
Напомним, что от прямых закупок голубого топлива у России Украина отказалась еще в 2015 году.
Ранее на фоне известий о завершении строительства "Северного потока – 2" в Незалежной пообещали продолжить борьбу против газопровода. Эксперт спрогнозировал возможные действия украинской стороны – он не исключил, что в Донбассе могут устроить провокацию, дабы помешать работе "Северного потока – 2".
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