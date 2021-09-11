Украина переплачивает за российский газ – депутат Рады

Украина переплачивает за российский газ – депутат Рады
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Парламентарий призвала к переговорам с Москвой

В Незалежной признали, что, отказавшись от диалога с Россией, теряют деньги. С заявлением об ущербе для украинской экономики выступила депутат Рады Анна Скороход. Она отметила, что Киев, поставив крест на прямых закупках голубого топлива у нашей страны, фактически продолжает его покупать, но теперь еще и переплачивает.

Скороход напомнила, что украинская сторона закупает газ по реверсу. То есть платит за топливо, которое, к примеру, Словакия получает от России.

"…мы просто доплачиваем за транзит "туда-назад" дополнительные деньги",

– констатировала она в эфире канала "Наш" (цитата по РИА Новости).

Депутат призвала киевские власти задуматься о переговорах с Москвой по газу. Она добавила, что диалог относительно закупок топлива можно отнести к политическим вопросам и предложила, вступив в разговор с российской стороной, оценить, стоит ли вообще договариваться.

Напомним, что от прямых закупок голубого топлива у России Украина отказалась еще в 2015 году.

Ранее на фоне известий о завершении строительства "Северного потока – 2" в Незалежной пообещали продолжить борьбу против газопровода. Эксперт спрогнозировал возможные действия украинской стороны – он не исключил, что в Донбассе могут устроить провокацию, дабы помешать работе "Северного потока – 2".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Вячеслав Москва
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“…Украина переплачивает за российский газ…” – а разве кто-то заставляет этот дурдом покупать газ у России?
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