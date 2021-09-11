Киев требует покарать Москву

На днях стало известно, что строительные работы на российской газовой магистрали "Северный поток – 2" полностью закончились. Пока вся страна праздновала это знаменательное событие, представители киевского режима пытались разработать план действий по дальнейшему вредительству в отношении нашего трубопровода. Сегодня, 11 сентября, "гениальную" идею озвучил высокопоставленный незалежный Андрей Ермак.



Так, руководитель офиса главнокомандующего Украины Владимира Зеленского высокопарно объявил, что наша страна уже использует новейший балтийский трубопровод в качестве оружия против Незалежной.

"Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать "Северный поток – 2" как оружие против Украины", – передает слова представителя киевского режима РИА "Новости".

Ермак даже обзавелся "доказательствами" такого интересного умозаключения. По мнению высокопоставленного украинца, "коварные" действия Москвы подтверждаются резким скачком цен на газ в европейских государствах.

Теперь верный сподвижник украинского президента требует расквитаться с нашей страной. Ермак напомнил, что ряд западных государственных деятелей обещал наказать Россию, если она начнет использовать трубопровод против Незалежной.

Ранее опытный эксперт Игорь Юшков заявил, что Киев попытается устроить провокацию в Донбассе ради остановки российского трубопровода.