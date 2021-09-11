Подходящего для всех ответа нет, но есть общие рекомендации

Эксперты отмечают, что россияне до 30 лет не спешат брать кредит на жилье. Многие охотнее снимают квартиру, чтобы не отягощать себя обязательствами на долгие годы. При этом идеальный для всех возраст, чтобы взять ипотеку, назвать трудно. Ведь могут быть совершенно разные обстоятельства – возможность купить жилье зависит от дохода, от того, идет ли в гору ваша карьера, и прочее.



Тем не менее, есть общая рекомендация – эксперты советуют не затягивать, если вы все же планируете оформить ипотеку. Желательно сделать это до 40-45 лет. По словам финансистов, именно в этом возрасте у многих россиян могут возникнуть трудности с деньгами или работой. Тяжелее всего получить одобрение ипотеки от банка тем, кто уже в пенсионном возрасте. Кредитные организации неохотно работают с такими клиентами, пишет "Прайм".

Ранее "Утро" узнало о прогнозах экспертов относительно ипотечного рынка. Что ждет его в ближайшем будущем – читайте в нашем материале.