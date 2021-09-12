Аналитик рассказал о манипуляциях главы "Нафтогаза" с заявлениями о ценах на газ

Аналитик рассказал о манипуляциях главы "Нафтогаза" с заявлениями о ценах на газ
Фото: Anatolii Sirykukrinform/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
На Украине неспроста переплачивают за топливо

Заявление главы "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что страна ради обеспечения собственной экономической безопасности вынуждена покупать газ по более высокой цене – не более, чем политический ход. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с RT. 

Официально Украина перестала покупать топливо у "Газпрома" в 2015 году, однако никакой замены на европейский газ фактически не произошло – в стране как пользовались российским, так и пользуются, просто поступает он теперь из России не напрямую. Юшков отметил, что европейские компании покупают голубое топливо у российской, а после перепродают на Украину. 

Российская сторона продает газ в Европу за $200-300, Украина, в свою очередь, покупает его по $400-450 за тысячу кубометров. И на справедливые возмущения украинцев "почему так дорого?" киевские власти не находят ничего лучше, как объяснить переплату вопросом энергетической безопасности.

"Такие же истории рассказывают товарищи в Литве, Польше. Это всё цинизм, когда наживаются на обычных потребителях под политическими лозунгами", – заключил аналитик.

Ранее советник главы Госдепа США по энергетической безопасности во время визита на Украину заявил, что Вашингтон рассматривает введение новых санкций против России после запуска газопровода "Северный поток – 2" ради обеспечения энергетической безопасности Незалежной. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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