Заявление экономиста вызвало скептическое отношение пользователей

Запуск "Северного потока-2" не должен пугать Украину. На этом настаивает председатель комитета экономистов Незалежной Андрей Новак. По его убеждению, украинская ГТС будет востребована Россией и европейскими странами еще долгие годы.

Как напомнил Новак, у Москвы и Киева имеется контракт на транзит газа в Европу, который будет действовать как минимум еще три с лишним года и, скорее всего, потом будет продлен.

"Даже после запуска "Северного потока – 2", учитывая, как развивается европейская экономика, у них будет постоянная потребность в увеличении потребления газа. И Россия на сегодняшний день без украинской газотранспортной системы (…) не сможет обойтись. Даже после 2024 года",

– заявил экономист в эфире телеканала "Наш".

Зрители восприняли эти слова неоднозначно. Некоторые оценили их как пустое бахвальство и раскритиковали эту необоснованную уверенность Киева в собственной незаменимости:

"Наивный", "Ну-ну…", "Такие вот "ванги" кряхтели про Крымский мост", – комментируют пользователи в комментариях.

"Как показала практика, Газпром легко может обойтись без украинской трубы. С уменьшением поставок газа из США, Катара, Алжира, Норвегии/Голландии на 30 миллиардов м3, цена по длинным контрактам Газпрома выросла в 1,5 раза, а цена продаж газа на биржах – в 3. То есть если урезать украинский транзит, Газпром даже больше заработает на высоких ценах, чем на больших объемах", – рассуждает пользователь Павел К.

"Украина установила самые высокие цены на транзит газа и хочет, чтобы это продолжалось бесконечно. Мечтать не вредно", - указывают другие и рекомендуют: "Ставьте тариф с рентабельность 15-20%, обосновывайте затраты и будет вам и 60-80 миллиардов в год".

Некоторые предлагают просто посмотреть, сколько у РФ экспортных газовых маршрутов, помимо Украины: два "Северный потока", "Турецкий поток", "Голубой поток", "Ямал-Европа" – это только в Европу. "Пилите свою трубу на металлолом, пока она окончательно не сгнила", – советуют подписчики канала.

В конце прошлой неделе стало известно, что "Северный поток-2" полностью достроен. Это подтвердили в "Газпроме". Новость негативно восприняли в Киеве. Там заявили, что Москва уже использует газопровод в качестве оружия против Незалежной.

Ранее депутат Рады предупредил жителей Украины, что им повысят плату за газ после запуска "Северного потока-2" в эксплуатацию.