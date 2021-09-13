Власти Незалежной тянули с закупкой энергоносителей в надежде на их удешевление, но цены на топливо продолжают расти, а зима уже близко

Киевский режим вынужден будет потратить все доходы от рекордного урожая зерновых на закупку в разы подорожавшего природного топлива. С таким прогнозом выступил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире ютуб-канала "Капитал".

По словам эксперта, экономику страны во втором полугодии ждет тяжелый период на фоне роста цен на уголь и газ и низких запасов этих энергоносителей. А между тем Незалежная вошла в рецессию по итогам первых двух месяцев третьего квартала, не успев выйти из предыдущего, заметил Саливон.

"И это мы умудрились сделать на фоне рекордных цен на железную руду, рекордных цен на подсолнечное масло, хорошо подорожавшую кукурузу", – сказал специалист.

Он добавил, что несмотря на высокую стоимость экспортных товаров в первом полугодии, власти соборной почему-то упорно не закупали энергоносители, вероятно, рассчитывая на то, что они подешевеют. Однако топливо, наоборот, стало раза в два дороже.

"Мы их теперь покупаем, и понятно, что во втором полугодии будет еще хуже, даже несмотря на супер-урожай – он вряд ли сумеет компенсировать то, что сейчас необходимо закупить по углю", – подчеркнул эксперт.

Министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что для прохождения зимы необходимо закупить угля примерно на $500 млн (т.е. импортировать 3,5 млн тонн черного золота – ред.). По мнению же Саливона, Украине понадобится "где-то на 750 миллионов по новым ценам", чтобы зимний период не встали местные ТЭС. Кроме того, нужно докупить и газ.

"Можно было это сделать, скажем, в апреле по $240, но мы покупаем по $440 в сентябре. И докупать еще надо миллиард и, видимо, уже будет не по $440, а по $500, а может быть и больше. Это все тоже ложится минусом на ВВП", – констатировал Саливон.

В начале сентября министерство аграрной политики и продовольствия страны объявило, что на Украине собран рекордный за всю историю соборной урожай ранних зерновых и зернобобовых культур – 44,8 млн тонн, передает "Интерфакс".

Добавим, что на европейском рынке почти ежедневно свой рекорд устанавливает цена на газ. Вот и в понедельник, 13 сентября, побито очередное достижение – стоимость голубого топлива перевалила отметку в $750 за тыс кубометров.

