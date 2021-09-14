Об этом сообщил немецкий оператор

Поток газа по трубопроводу "Ямал-Европа" вырос на четверть в сравнении с показателями, зафиксированными 13 сентября. Такое заявление сделали представители немецкого оператора Gascade.

Напомним, в начале августа на уренгойском заводе вспыхнул пожар, который привел к сокращению прокачки топлива по "Ямал-Европа". Уровень упал в два раза – до одного миллиона кубометров.

Позднее в компании заявили, что инцидент привел к полной остановке транзита СУГ, о чем "Газпром" также уведомил своих партнеров.



