Газовые потоки по "Ямал-Европа" выросли на четверть за день

Об этом сообщил немецкий оператор

Поток газа по трубопроводу "Ямал-Европа" вырос на четверть в сравнении с показателями, зафиксированными 13 сентября. Такое заявление сделали представители немецкого оператора Gascade.

Напомним, в начале августа на уренгойском заводе вспыхнул пожар, который привел к сокращению прокачки топлива по "Ямал-Европа". Уровень упал в два раза – до одного миллиона кубометров.

Позднее в компании заявили, что инцидент привел к полной остановке транзита СУГ, о чем "Газпром" также уведомил своих партнеров.


Источник: Gascade
Егор МАЛКОВ
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