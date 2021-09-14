Значительную роль в реализации проекта сыграла канцлер Германии Меркель

Газопровод "Северный поток-2" возник по инициативе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он взял на себя смелость раскрыть тайну, поскольку сам автор идеи "точно не будет рассказывать" о своем вкладе в обеспечение европейских граждан дешевым газом.

По словам Володина, Путин был не только инициатором строительства нового газопровода из РФ в ЕС, но он же предложил и маршрут прокладки трубы, и другие идеи.

"Они заключались не только в меньшей протяженности маршрута доставки газа, но и соблюдении всех требований экологической безопасности. Это более чистый проект: он дает в 5,6 раза меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем проходящий через Украину газопровод",

– написал Володин в своем телеграм-канале.

Парламентарий подчеркнул, что значительную роль в реализации проекта сыграла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Поскольку проект согласовывался в сложных политических реалиях, на Москву давили санкциями, а Вашингтон откровенно лоббировал свой дорогой сланцевый газ.

Но Меркель смогла "отстоять интересы своих граждан и граждан европейских государств". В результате потребители в ЕС получили возможность покупать качественный дешевый газ, а РФ расширила свой экспорт.

"Одним словом, проект – экономический, и все от него выигрывают",

– заключил Володин.

О том, что строительство "Северного потока-2" полностью завершено, на прошлой неделе объявил "Газпром". В Германии уже начался процесс сертификации. На этом фоне в США обсуждают новые ограничения против российского экспорта.

При этом цена на газ в Европе бьет рекорды. Накануне стоимость сырья пробила планку в 750 долларов.