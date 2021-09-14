России грозит массовое банкротство автозаправочных станций

Последние несколько месяцев АЗС работают себе в убыток

Экономические потрясения последнего времени могут ударить по российским автовладельцам, а заодно и по всем сферам экономики, зависящим от автомобильных перевозок.



Как заявил на прошлой неделе топ-менеджер розничной сети российского отделения нефтяной компании Shell Виталий Маслов, слова которого приводит РБК, множество АЗС в России уже более полугода работают в убыток. Это означает, что риск банкротства навис над целым рядом независимых АЗС. Сама сеть Shell, по словам Маслова, уже восемь месяцев получает 1,5 руб. убытка с каждого проданного литра бензина.

"В такой ситуации бизнес чувствует себя очень некомфортно. На длинном плече, я думаю, может начаться элементарная череда банкротств",

- говорит топ менеджер Shell Россия.

На сегодняшний день в России действует порядка 23 тыс. АЗС, из которых более 60% приходится на независимые сети. У них нет добывающих и перерабатывающих активов, в отличие от вертикально интегрированных компаний, таких как "Роснефть", ЛУКОЙЛ и "Газпром нефть".

Ужас королей бензоколонок

Продолжительная работа в убыток действительно ставит под сомнение дальнейшую судьбу целого ряда независимых операторов АЗС. В свою очередь, их банкротство неизбежно приведет к сокращению количества заправочных станций, снижению конкуренции, и как следствие – новому повышению цен на топливо.





Что же является причиной сложившейся ситуации, и есть ли из нее какой-нибудь выход?

По мнению аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, на рынке сложился диспаритет между оптовыми и розничными ценами. Причин тому несколько – от влияния экономического кризиса, который вызвал волатильность цен на топливо, до высокой привлекательности продажи нефти на экспорт.

"Сейчас добытчикам при текущих ценах выше 70 рублей за баррель, выгоднее продавать нефть за рубеж, нежели реализовывать ее на внутреннем рынке (компании вывозят почти половину произведенного дизельного топлива и пятую часть бензина)",

– пояснил "Утру" Бадьянов.

С ним согласен и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. "Причина диспаритета на топливном рынке заключается в том, что биржевые (оптовые) цены на топливо, по которым АЗС закупают бензин и солярку для дальнейшей продажи в розницу, выросли в этом году слишком сильно, - говорит он. – Бензин и дизтопливо подорожало более чем на 20%, а розничные цены выросли только на размер инфляции (т.е. меньше чем на 7%). Понятно, что это произошло потому, что АЗС боятся сильно повышать цены, чтобы не потерять потребителя. Вместо этого они жертвуют своей наценкой и в результате уже долгое время просто ничего не зарабатывают, а терпят убытки".

По мнению эксперта, если ВИНКи (вертикально-интегрированные компании) еще могут сбалансировать эти потери, так как производят и сырье, и нефтепродукты, которые затем продают на своих заправках, то у независимых АЗС такой возможности нет. Их бизнес состоит только лишь в покупке бензина по оптовой цене и продаже его в розницу со своей небольшой наценкой.





Что делать?

Существует ли риск сокращения числа бензоколонок со всеми вытекающими из этого последствиями? Безусловно, да.

По словам Артема Деева, риск сокращения АЗС есть, и в разных регионах страны такие тенденции уже проявляются. По мнению эксперта, с рынка могут уйти небольшие компании, имеющие не самую широкую сеть заправок.

Чуть более оптимистичен в своих оценках Денис Бадьянов, хотя и он не исключает возможности банкротства АЗС.

"Сейчас ситуация далека от критической, но чтобы в будущем в стране не возникло массовое банкротство независимых АЗС, к ситуации может подключиться правительство",

– говорит он.

Действительно, в сложившейся ситуации, решение проблемы без участия государства не видится возможным. По словам Артема Деева, устранить диспаритет – это значит полностью пересмотреть процесс ценообразования на топливо в стране.

"Сейчас получается так, что более 60% в стоимости литра бензина – это налоги и акцизы, порядка 10% – затраты на производство топлива, еще столько же – прибыль производственных компаний (кто делает топливо), 10% - стоимость сырья, а еще 10% – прибыль АЗС", – говорит эксперт.

Вдобавок к этому, по его словам, потребуется пересмотреть механизм демпфера, а это значит изменение всей государственной политики в отношении добывающих компаний и переработчиков нефти. Однако это долгий и серьезный процесс, который может затянуться на несколько лет.

Пойдет ли на эти шаги государство ради спасения независимых компаний, или решит бросить их на произвол судьбы, благо у него под рукой есть такие монстры, как "Роснефть", ЛУКОЙЛ и "Газпром нефть"? Четкого ответа на этот вопрос пока нет.

Это, в свою очередь, означает, что будущее небольших операторов АЗС по-прежнему остается туманным. А с ним и возможность автомобилистов заправить свои авто в какой-нибудь глуши, не говоря уже о будущих ценах на автозаправках.