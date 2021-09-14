Европа платит за задержку "Северного потока-2" – эксперт

Европа платит за задержку "Северного потока-2" – эксперт
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
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Газовый рынок ЕС попал в зависимость от политики

Стоимость тысячи кубометров газа в Европе во вторник, 14 сентября, достигла рекордных 800 долларов. Это цена, которую вынуждены платить европейцы за задержку запуска "Северного потока-2".

По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, те бешеные цифры, которые сейчас мелькают на межконтинентальной бирже ICE или нидерландской TTF, не имеют никакого отношения к экономической реальности. Поскольку это фиксируются цены по спотовым контрактам на поставки СПГ.

Россия поставляет сырье в Европу по долгосрочным контрактам и, соответственно, другим, ранее установленным, ценам, которые намного ниже. Но проблема в том, что полностью эти поставки не закрывают спрос европейских потребителей. На этом фоне спотовые контракты неконтролируемо взлетают вверх.

Обычно это кратковременное явление. Так было, например, в период заморозков в Техасе – тогда в США резко подорожал газ, и американцы покупали российский СПГ, чтобы стабилизировать ситуацию. Так было прошлой зимой на азиатском рынке.

В ЕС сейчас тоже столкнулись с ситуацией, когда на носу зима, а газовые хранилища заполнены всего на 70%. Россия при этом все обязательства выполняет, но от поставок дополнительных объемов отказывается, поскольку Украина за доптранзит задирает тарифы, а запуск поставок напрямую по "Северному потоку-2" пока невозможен.

"Перед нами краткосрочное явление, когда цены на сырье разгоняются до четырехзначных величин. Но это повод задуматься тем людям, которые до такого довели газовый рынок",

– указал Митрахович в комментарии ФБА "Экономика сегодня".

На прошлой неделе стало известно, что строительство "Северного потока-2" полностью завершено. Теперь предстоит процедура сертификации. По подсчетам немецкой стороны, она займет месяца четыре. Но на процесс могут повлиять политические перемены в Германии.

Как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, раньше канцлер ФРГ Ангела Меркель билась за проект, который гарантировал населению стабильные и дешевые поставки газа. Но в октябре власть в ФРГ сменится. И от позиции нового немецкого руководства будет зависеть, в том числе, ситуация на европейском газовом рынке.

Источник: Экономика сегодня
Николай ВИКТОРОВ

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