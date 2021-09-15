На пути запуска "Северного потока-2" появилось несколько трудностей

На пути запуска "Северного потока-2" появилось несколько трудностей
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Проверка займет около трех месяцев, считают эксперты

Пока одни западные СМИ уверяют, что уже с 1 октября "Северный поток-2" будет запущен, другие уверяют, что этого ждать не стоит. Американский обозреватель Америка Эрнандез объяснила, почему газопровод не может быть запущен вовремя. 

И хотя "Северный поток-2" уже достроен, пишет эксперт, не стоит забывать о технических работах, которые рисуют затянуться на три месяца. 

Во-первых, следует заняться очисткой морских участков трубопровода. Также внимание нужно уделить проверке протечек, убедиться в их отсутствии, не говоря уже о других проблемах, которые могут возникнуть. 

Кроме того, у "Северного потока-2" пока нет сертификата безопасности от независимой и признанной международным сообществом организации, уточняет телеканал "360". Однако и тут есть проблема, потому что Вашингтон пообещал, что если какая-либо зарубежная компания решит заняться проверкой газопровода, то тут же попадет под санкции. 

Так или иначе, Федеральному сетевому агентству Германии предстоит узнать, соответствует ли "Северный поток" требованиям Европейского союза. В случае, если регулятор решит, что запуск трубопровода противоречит энергетической безопасности интеграционного объединения, то он имеет право выдать временное разрешение. 

Напомним, что в минувший понедельник Германия приступила к сертификации "Северного потока – 2". Представители регулятора отметили, что на принятие решения может уйти до четырех месяцев. 

Источник: Politico ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость310976
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один день то трудности , а другой непременно лёгкости, и так уже 2 года. Утро дорогое, вы конечно изысканно привлекаете внимание читателей..)
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