Цена на газ в Европе побила все возможные рекорды за сутки

Цена на газ в Европе побила все возможные рекорды за сутки
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
С начала недели стоимость голубого топлива выросла более чем на 20%

Если еще несколько часов назад цена на газ в Европе достигла 840 долларов за тысячу кубометров, то ближе к полудню исторический рекорд вновь был обновлен. Впервые цена газа перевалила отметку в 900 долларов. 

C начала сентября, к слову, цена газа выросла в 1,5 раза. Границу в 700 долларов цена на фьючерс преодолела еще 9 сентября, а в минувший понедельник стоимость достигла отметки в 750 долларов за тыс куб. Еще в начале осени газ торговался на уровне 614 долларов. 

Только с начала текущей недели газ для Европы подорожал более чем на 20%. При этом только за утро 15 сентября цена подскочила на более чем на 15% – это еще один исторический рекорд. 

После обновленных данных торгов, акции "Газпрома" тут же взлетели вверх, также обновив исторический максимум. Бумаги компании, по данным Московской биржи на 12:00 мск, торгуются на уровне 342,99 руб. за штуку. 

К 12:10 15 сентября, цена за тысячу кубометров газа выросла с $830 (по данным открытия биржи) до $960 за считанные часы. Не исключено, что в ближайшее время стоимость фьючерсов перевалит за $1000.

Эксперты считают, что такая тенденция может быть связана с низким уровнем запасов голубого топлива, который был вызван слишком холодной зимой в Европе. Согласно последним данным, к 14 сентября хранилища были заполнены на 70,75%, хотя в 2020 году этот показатель достигал 93%. 

Другие аналитики считают, что резкий взлет цен на газ связан с нежеланием "Газпрома" бронировать дополнительные мощности для перекачки топлива по украинской ГТС.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость311188
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А главное - никаких претензий Газпрому. Цену не он назначает, а их же биржевые спекулянты ))). Ну и если уж очень хотят, то могут как и планировали деверсифицировать закупки, покупать газ где как они считают выгодней чем у Газпрома. В чём проблема то, сами же кричали на весь мир - остановите Газпром, вот он и остановился ))). Спекулянты в Европе рулят сейчас, бабки зарабатывают.
М
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ответочка ес и западу,теплых вам домов и эффективной экономики
какломоны,все на сбор кизяка и рытье схронов,там теплее будет зимой
1
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