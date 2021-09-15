С началом работы трубопровода транзит газа через Незаметную прекратится

Не исключено, что "Северный поток-2" превратит украинский "Нафтогаз" в банкрота. Таким мнением поделился экс-министр экономики Незалежной Владимир Лановой.

Он отметил, что после прекращения транзита голубого топлива через Украину, организация начнет терпеть одни убытки.

"У нас же ГТС не отдельно от субъекта экономики. Субъектом является "Нафтогаз Украины", который включает разные функции",

– объяснил Лановой.

Из-за расходов на добычу, транспортировку, продажу и долговые отношения со временем "Нафтогаз" станет банкротом, которому даже нечем платить зарплату своим сотрудникам, вовремя ремонтировать газотранспортную систему и платить по счетам. В итоге долги и понесенные компанией убытки придется погашать правительству Украины.

Напомним, что ранее в Незалежной заявили о готовности остановить транзит российского газа в Европу после запуска "Северного потока-2". Такой сценарий возможен, если поставки "Газпрома" по ГТСУ окажутся слишком низкими. В этом случае Киев будет вынужден перестроить ГТС под внутренние нужды.

Угрожая Европе, глава украинского Минэнерго Герман Галущенко объяснил, что в этом случае у РФ появится еще больше способов повлиять на геополитику. Чтобы этого не произошло, министр призвал европейцев проявить солидарность.