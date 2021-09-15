В "Газпроме" прокомментировали новость о поставках по "Северному потоку - 2" с 1 октября

Глава госкорпорации оценил информацию западных ресурсов

Поставки газа по трубопроводу "Северный поток – 2" не будут осуществлены 1 октября, вопреки данным ряда новостных ресурсов. Соответствующее заявление сделал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, комментируя информацию.

Ранее Bloomberg заявил, что российская госкорпорация готовится к началу поставок топлива по "Северному потоку – 2" с 1 октября по первой нитке.

Однако, указал Миллер, информация не соответствует действительности – компания не рассматривает указанную дату. 1 октября поставки голубого топлива еще не начнутся, указал топ-менеджер, отвечая на вопросы журналистов.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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