Глава госкорпорации оценил информацию западных ресурсов

Поставки газа по трубопроводу "Северный поток – 2" не будут осуществлены 1 октября, вопреки данным ряда новостных ресурсов. Соответствующее заявление сделал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, комментируя информацию.

Ранее Bloomberg заявил, что российская госкорпорация готовится к началу поставок топлива по "Северному потоку – 2" с 1 октября по первой нитке.

Однако, указал Миллер, информация не соответствует действительности – компания не рассматривает указанную дату. 1 октября поставки голубого топлива еще не начнутся, указал топ-менеджер, отвечая на вопросы журналистов.