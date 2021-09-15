Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа

Национальная валюта укрепилась из-за подорожания нефти

Курс евро опустился до уровня 85,65 рублей за рубль, обновив годовой минимум – в последний раз европейская валюта опускалась до указанных значений в августе 2020 года.

Американская валюта также немного снизилась, достигнув  в 72,48 рубля. Это минимальное значение за прошедшие 2 с половиной месяца.

В последние дни "россиянин" демонстрирует рост из-за подъема цен на нефть – 15 сентября Brent превысила стоимость черного золота до 76 долларов. Это также стало рекордом за двухмесячный период.

Ранее финансовый аналитик заявил, что потеря позиций доллара вызвана решением Центробанка о повышении ключевой ставки.


Источник: Мосбиржа ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2"

В Незалежной пожаловались на недогруженность советской трубы топливом

Лавров дал Украине урок достоинства

Руководство Незалежной выбрало линию поведения, унижающую страну и ее граждан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей