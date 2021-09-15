Национальная валюта укрепилась из-за подорожания нефти

Курс евро опустился до уровня 85,65 рублей за рубль, обновив годовой минимум – в последний раз европейская валюта опускалась до указанных значений в августе 2020 года.

Американская валюта также немного снизилась, достигнув в 72,48 рубля. Это минимальное значение за прошедшие 2 с половиной месяца.

В последние дни "россиянин" демонстрирует рост из-за подъема цен на нефть – 15 сентября Brent превысила стоимость черного золота до 76 долларов. Это также стало рекордом за двухмесячный период.

Ранее финансовый аналитик заявил, что потеря позиций доллара вызвана решением Центробанка о повышении ключевой ставки.



