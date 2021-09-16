В ведомстве заявили, что проект крайне вреден для окружающей среды

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила в агентство по судоходству и гидрографии запрос, в котором потребовала определить влияние газопровода "Северный поток – 2" на природу. Вместе с тем экологи настаивают на пересмотре решения о выдаче разрешения на строительство магистрали и ее эксплуатацию.

В опубликованного заявлении природоохранного ведомства говорится о необходимости опротестовать решение немецкого агентства, которое ранее было вынесено в отношении "Северного потока – 2".

"Пропускная способность "Северного потока – 2" составляет 4 миллиарда кубометров природного газа в год. Это половина общегодовой потребности ФРГ в природном газе, что соответствует примерно 100 миллионам тон СО2, не принимая в расчет чрезвычайно вредные для климата выбросы метана при добыче, переработке и транспортировке природного газа. Метан – основной компонент природного газа", – говорится в сообщении природоохранного агентства.

В ведомстве также заявили, что одобрение строительства и эскплуатации объекта не должно строиться на принципе "бизнес как обычно", так как игнорирование проблемы с выбросом парниковых газов непозволительно.

В последний раз подобное требование было выдвинуто немецкими экологами к агентству летом 2021 году, однако результат не увенчался успехом. Стоит отметить, что природоохранные организации ФРГ многократно пытались воспрепятствовать строительству "Северного потока – 2", однако до сих пор протесты отклонялись.

Ранее эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович заявил, что европейцы вынуждены платить за задержку "Северного потока – 2" – бешеная стоимость газа на межконтинентальных биржах вызвана ситуацией со спотовыми контрактами на поставки СПГ.