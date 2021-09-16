Урон природе: немецкие экологи снова потребовали прикрыть "Северный поток - 2"

Урон природе: немецкие экологи снова потребовали прикрыть "Северный поток - 2"
Фото: Jens Buttner / ZB / www.globallookpress.com
В ведомстве заявили, что проект крайне вреден для окружающей среды

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила в агентство по судоходству и гидрографии запрос, в котором потребовала определить влияние газопровода "Северный поток – 2" на природу. Вместе с тем экологи настаивают на пересмотре решения о выдаче разрешения на строительство магистрали и ее эксплуатацию.

В опубликованного заявлении природоохранного ведомства говорится о необходимости опротестовать решение немецкого агентства, которое ранее было вынесено в отношении "Северного потока – 2".

"Пропускная способность "Северного потока – 2" составляет 4 миллиарда кубометров природного газа в год. Это половина общегодовой потребности ФРГ в природном газе, что соответствует примерно 100 миллионам тон СО2, не принимая в расчет чрезвычайно вредные для климата выбросы метана при добыче, переработке и транспортировке природного газа. Метан – основной компонент природного газа", – говорится в сообщении природоохранного агентства.

В ведомстве также заявили, что одобрение строительства и эскплуатации объекта не должно строиться на принципе "бизнес как обычно", так как игнорирование проблемы с выбросом парниковых газов непозволительно.

В последний раз подобное требование было выдвинуто немецкими экологами к агентству летом 2021 году, однако результат не увенчался успехом. Стоит отметить, что природоохранные организации ФРГ многократно пытались воспрепятствовать строительству "Северного потока – 2", однако до сих пор протесты отклонялись.

Ранее эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович заявил, что европейцы вынуждены платить за задержку "Северного потока – 2" – бешеная стоимость газа на межконтинентальных биржах вызвана ситуацией со спотовыми контрактами на поставки СПГ.

Источник: DUH ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость311361
Пожаловаться Ответить
В каждом протесте, есть чья то финансовая заинтересованность, просто так в наше время ничего не делается, миром правят деньги!!!
Гость312416
Пожаловаться Ответить
Если следовать логике немецких экологов, то тогда надо все поставки природного газа в Германию запретить, по всем маршрутам. И тогда зимой наступит "зеленое" блаженство.
крым наш
Пожаловаться Ответить
Гость309442
Хохли, привіт! Ви вже скачите? Вам треба тренуватися! Девіз нинішньої зими без російського газу - хто не скаче, той замерз!
Говорят по 1000 баксов легко купим!
Гость309685
Пожаловаться Ответить
ЕС пора подумать о переходе на Экологически чистый кизяк.
Гость309442
Пожаловаться Ответить
Хохли, привіт! Ви вже скачите? Вам треба тренуватися! Девіз нинішньої зими без російського газу - хто не скаче, той замерз!
1
новости партнеров

Правительство Польши нашло замену "Газпрому"

Власти ожидают запуска своего газопровода

"Гвалт по всему миру": Лукашенко заявил об истерике в Европе после учений "Запад-2021"

НАТО заявляет об угрозах в своей адрес, хотя и постоянно проводит маневры на рубежах РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей