Завершение строительства "Северного потока-2" также ударит по экономике Незалежной

Украинская власть вводит в заблуждение и свое население, саму себя, говоря о том, что повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги не будет. Напротив, жителям Незалежной нужно понимать, что предстоящая зима будет непростой.

Экс-министр жилищно-коммунальных услуг Украины Алексей Кучеренко в эфире "1+1" заявил, что уже в предстоящем отопительном сезоне ожидается рост цен не только на газ. Подрастет стоимость тарифов ЖКХ. В среднем они увеличатся в полтора раза.

Но есть и более пугающий сценарий.

"Газа стране может не хватить физически",

– продолжил Кучеренко.

Экс-министр уверен, что во многом эти проблемы будут вызваны запуском "Северного потока-2". Именно из-за газопровода предстоящая зима для Украины обещает быть "крайне тяжелой", пишет Общественная служба новостей.

Ранее на Украине призвали вернуться к прямым поставкам газа из России. В Раде объяснили, что резкий взлет цен на газ угрожает внутренней стабильности страны. Не исключено, что в скором времени стоимость голубого топлива вновь увеличится. Напомним, что цена газа 15 сентября достигла отметки в $960.

Депутат украинского парламента добавил, что местного газа хватит для обеспечения нужд граждан, но не для стабильной работы отечественной индустрии. Для того, чтобы спасти положение, необходимо заключать прямые контракты с Россией, считают в Незалежной.