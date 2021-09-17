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Украинская власть вводит в заблуждение и свое население, саму себя, говоря о том, что повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги не будет. Напротив, жителям Незалежной нужно понимать, что предстоящая зима будет непростой.
Экс-министр жилищно-коммунальных услуг Украины Алексей Кучеренко в эфире "1+1" заявил, что уже в предстоящем отопительном сезоне ожидается рост цен не только на газ. Подрастет стоимость тарифов ЖКХ. В среднем они увеличатся в полтора раза.
Но есть и более пугающий сценарий.
"Газа стране может не хватить физически",
– продолжил Кучеренко.
Экс-министр уверен, что во многом эти проблемы будут вызваны запуском "Северного потока-2". Именно из-за газопровода предстоящая зима для Украины обещает быть "крайне тяжелой", пишет Общественная служба новостей.
Ранее на Украине призвали вернуться к прямым поставкам газа из России. В Раде объяснили, что резкий взлет цен на газ угрожает внутренней стабильности страны. Не исключено, что в скором времени стоимость голубого топлива вновь увеличится. Напомним, что цена газа 15 сентября достигла отметки в $960.
Депутат украинского парламента добавил, что местного газа хватит для обеспечения нужд граждан, но не для стабильной работы отечественной индустрии. Для того, чтобы спасти положение, необходимо заключать прямые контракты с Россией, считают в Незалежной.
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