Без газа и с растущими тарифами ЖКХ: Украине предрекли тяжлую зиму

Без газа и с растущими тарифами ЖКХ: Украине предрекли тяжлую зиму
Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / www.globallookpress.com
Завершение строительства "Северного потока-2" также ударит по экономике Незалежной

Украинская власть вводит в заблуждение и свое население, саму себя, говоря о том, что повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги не будет. Напротив, жителям Незалежной нужно понимать, что предстоящая зима будет непростой. 

Экс-министр жилищно-коммунальных услуг Украины Алексей Кучеренко в эфире "1+1" заявил, что уже в предстоящем отопительном сезоне ожидается рост цен не только на газ. Подрастет стоимость тарифов ЖКХ. В среднем они увеличатся в полтора раза. 

Но есть и более пугающий сценарий. 

"Газа стране может не хватить физически", 

– продолжил Кучеренко. 

Экс-министр уверен, что во многом эти проблемы будут вызваны запуском "Северного потока-2". Именно из-за газопровода предстоящая зима для Украины обещает быть "крайне тяжелой", пишет Общественная служба новостей

Ранее на Украине призвали вернуться к прямым поставкам газа из России. В Раде объяснили, что резкий взлет цен на газ угрожает внутренней стабильности страны. Не исключено, что в скором времени стоимость голубого топлива вновь увеличится. Напомним, что цена газа 15 сентября достигла отметки в $960. 

Депутат украинского парламента добавил, что местного газа хватит для обеспечения нужд граждан, но не для стабильной работы отечественной индустрии. Для того, чтобы спасти положение, необходимо заключать прямые контракты с Россией, считают в Незалежной. 

Источник: "1+1" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Для того, чтобы спасти положение... Да УРИНО-Свинарию уже НИЧЕГО не спасёт!Какой газ? У них уже и жрать - то НЕЧЕГО! Кизяк и стекломой заканчиваются! Впрочем, хохлоВЫРОДКОВ с очередной перемогой: стоимость в 27840 грн = 1058,75 $ за 1000 кубометров газа для укроСВИНЕЙ на 14.09.21 года в ЕС. Именно по такой цене покупают там сейчас газ, потому, что за превращение газа из скрепного в демократический необходима доплата Швейцарии.Хотя, Великим шумерам, это до лампочки - они богатые, будут в кружевных труселях в Венской опере коХву с круассанами смаковать!Сала ГЕЙусраинеРУИНЕдуркаинеУРИНЕ!
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