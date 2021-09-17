От стран будут требовать перейти на СПГ из США

Даже когда "Северный поток-2" начнет свою работу, это не значит, что Соединенные штаты прекратят попытки остановить прокачку газа по трубопроводу. Такой точкой зрения поделился руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Эксперт указал на то, что Вашингтон продолжит давить на Европейский союз, настаивая на том, чтобы страны-участницы перешли на американский сжиженный газ.

"Ведь включение трубы не означает, что никто потом не будет желать ее выключить, перекрыть этот вентиль. Борьба не закончилась",

– подытожил Шатров.

Но при этом Европе следует понимать, что на деле Соединенные Штаты вовсе не намерены перестраивать свою инфраструктуру поставок, переориентируя ее на ЕС. Об этом свидетельствует тот факт, что Вашингтон уже повысил поставки СПГ в Юго-Восточную Азию.

Что касается поставок голубого топлива для политического союзника, то это не более чем один из элементов политической борьбы, используемой Штатами. Тем более, что сотрудничество с Юго-Восточной Азией для американцев выгоднее.

Говоря о резком взлете цен на голубое топливо в Европе, Шатров заявил, что это дело рук рыночных спекулянтов, которые попытались загнать цены на наивысшую точку, чтобы извлечь прибыль. Но в этом есть свои плюсы для России.

"Они показывают, как опасно для экономики Европы и граждан в целом оставаться без нормальных и стабильных источников газа, не зависящих от посредников-транзитеров вроде Украины",

– заключил эксперт.

Напомним, что 15 сентября цена на газ в Европе всего за несколько часов побила все возможные исторические игры. Стоимость тысячи кубометров достигла 960 долларов.